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Илон Маск – снова самый богатый в мире. Мы подобрали ему пять украинских невест (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
28 сентября, 18:55
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Основатель Tesla и космической компании SpaceX недавно расстался со своей возлюбленной и матерью его шестого сына – певицей Граймс. А теперь Илон еще и вернул себе статус самого богатого человека в мире
Выбираем украинскую невесту Илону Маску
Выбираем украинскую невесту Илону Маску / Фото: Коллаж: Сегодня

После расставания с Граймс миллиардер Илон Маск стал завидным холостяком не просто США, но и всего мира. Мы решили пофантазировать и подобрали пять украинских знаменитых девушек, которые могли бы претендовать на то, чтобы стать невестой Илона.

В конце материала – проголосуйте, с кем из девушек, по вашему мнению, Илон смотрится лучшего всего?

Илон и Тина

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Украинская поп-дива легко смогла бы завоевать сердце знаменитого миллиардера. Тина – воплощение женственности, красоты и таланта, поэтому сомневаемся, что Илон смог бы пройти мимо Кароль на каком-нибудь светском мероприятии.

Тина Кароль и Илон Маск
Тина Кароль и Илон Маск / Фото: Getty Images, instagram.com/tina_karol, Коллаж: Сегодня

Илон и Злата

И что, что Злата Огневич – участница "Холостячки"? А вдруг случится так, что певица будет выступать на каком-нибудь мероприятии, куда по важным делам приедет Илон? Маск увидит хрупкую и нежную Злату, и сразу же влюбится в нее. А это еще и окажется взаимным – вообще джекпот!

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Злата Огневич и Илон Маск
Злата Огневич и Илон Маск / Фото: Getty Images, instagram.com/zlata.ognevich, Коллаж: Сегодня

Илон и Анна

Олимпийская призерка Анна Ризатдинова – спортсменка, красавица и девушка на миллион! Завидная невеста Украины вполне могла бы стать супругой завидного жениха мира!

Анна Ризатдинова и Илон Маск
Анна Ризатдинова и Илон Маск / Фото: Getty Images, instagram.com/anna_rizatdinova, Коллаж: Сегодня

Илон и Леся

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Леся Никитюк – одна из самых популярных телеведущих Украины. Ее длинным ногам и отличному чувству юмора можно только позавидовать. Илону точно никогда не будет скучно с Лесей. К тому же, о своем желании стать миссис Маск Леся сама написала в Instagram:

Илон развелся. Если что, я согласна, – в шутку прокомментировала ведущая.

Леся Никитюк и Илон Маск
Леся Никитюк и Илон Маск / Фото: Getty Images, instagram.com/lesia_nikituk, Коллаж: Сегодня

Леся даже сделала коллаж с Илоном и опубликовала в соцсети:

Скриншот: Instagram

Илон и Дарья

Еще одна спортсменка в нашем списке. 20-летняя Дарья Белодед недавно завоевала бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио. А еще, Дарью называют секс-символом украинского спорта.

Илон Маск и Дарья Белодед
Илон Маск и Дарья Белодед / Фото: instagram.com/dariabilodid7

А теперь, выбираем лучшую пару:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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