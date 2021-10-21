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Илона Гвоздева попала в ДТП (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
21 октября, 13:43
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Известная танцовщица Илона Гвоздева у себя в Instagram рассказала подробности аварии, в которую попала вчера вечером
/ Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У себя в соцсетях Илона Гвоздева опубликовала фотографию побитой машины, а через некоторое время сообщила подробности ДТП.

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По словам танцовщицы, в ее автомобиль въехала другая машина. Виновником аварии стал водитель другого автомобиля, так как он не соблюдал дистанцию.

Но, слава богу, все обошлось. Мы дольше ждали страховую. Но это было стремно. Первые 5 секунд я сидела за рулем: "Господи, насколько все плохо сзади". Конечно, когда я вышла посмотрела. Мягко говоря, я отделалась царапинами, а у него полный капот, – рассказала Илона у себя в InstaStories.

Танцовщица посоветовала подписчикам не терять бдительность на светофорах и соблюдать дистанцию.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно российская телеведущая Ксения Собчак оказалась в эпицентре скандала после ДТП в Сочи. Ксения Собчак на элитном такси направлялась в аэропорт. Чтобы доставить Ксению на самолет в Москву вовремя, водитель выехал на встречную полосу.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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