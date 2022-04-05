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Илона Гвоздева предложила звезд, которые молчат о войне в Украине, отправлять на народный суд

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 09:05
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Хореограф и танцовщица высказалась об украинских артистах, который решили не говорить о войне, чтобы спасти карьеру в России
Илона Гвоздева высказалась об артистах, которые молчат о войне
Илона Гвоздева высказалась об артистах, которые молчат о войне / Фото: Instagram

Украинкам Регине Тодоренко, Ани Лорак, Галине Безрук, MARUV уже не удасться усидеть на двух стульях и слов "нет войне" недостаточно. Украинки, работающие в России, сделали свой выбор. Многие украинские звезды осудили артисток за молчание и не понимают, как можно делать вид, что ничего не происходит.

А вот хореограф Илона Гвоздева считает, что разговор с таким "голубками мира" должен быть короткий. Хореограф не стала называть имен, но предложила всех артистов, работающих сейчас в России и молчавших о войне, отправить на народный суд.

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Просто вывезти всех на площадь. Возможно, это звучит жестоко, но на данный момент, мне кажется, это очень справедливо. И пусть у них будет возможность сказать последнее слово, почему они так поступили, почему они молчали, что случалось у них и пусть наш народный украинский суд после победы каждому из них выносит приговор: простит ли или нет, или пусть едут в другие страны и там живут, – сказала Гвоздева в интервью Dorotye

Напомним, Илона Гвоздева из-за войны в Украине вынуждена была с двумя детьми и мамой уехать в Италию.

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Элина Пелешенко
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