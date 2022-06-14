Илону Гвоздеву все еще "бесит" ориентация MELOVIN? Хореограф сделала признание

В прошлом году танцовщица вляпалась в скандал из-за гомофобных высказываний и открытого презрения к MELOVIN

Илона Гвоздева рассказала об отношениях с MELOVIN и взгляды на ЛГБТ-сообщества / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева часто критиковала номера MELOVIN и его партнерши в проекте "Танці з зірками". Фанаты артиста связали это с гомофобными настроениями хореографа. А Меловин, как мы знаем, относит себя к ЛГБТ-сообществу – ему нравятся и парни и девушки.

Раньше в одном из интервью Илона Гвоздева назвала представителей ЛГБТ-сообщества "психически нездоровыми людьми". Танцовщица также уверяла, что ей непривычно видеть мужчину геем. Звезда отмечала, что это исключительно ее мнение.

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Однако, как призналась Гвоздева в интервью программе "Слава Плюс", полномасштабная война изменила ее отношение к представителям ЛГБТ-сообщества.

Как объяснила Гвоздева, их отношения с MELOVIN не изменились. Но она забирает свои слова обратно, которые раньше говорила в адрес ЛГБТ-представителей.

Я не могу сказать, что война изменила именно наши (с Меловином, – Ред.) отношения. Но, честно говоря, я забираю свои слова обратно относительно "психически больных людей", относительно их ориентации. Наверное, я действительно не имею права так выражаться и это просто было мое личное мнение, – сказала звезда.

Многие мужчины нетрадиционной ориентации проявили свою храбрость во время войны и встали на защиту страны на фронте или же в тылу. Именно это повлияло на взгляды Илоны.

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Сейчас, когда я вижу, что многие мужчины именно нетрадиционной ориентации стали на защиту нашей страны – это большое уважение. И вообще не имеет значения какой ориентации человек, главное, что у него в душе и с какими мотивами он это делает. Мне кажется, каждого сейчас нужно поддерживать, а не что-либо выражать, – добавила хореограф.

Напомним, недавно Ирина Федишин раздула громкий скандал с ЛГБТ после "Евровидения-2022".