Именинница Осадчая впервые показала свои беременные фото на каблуках

12 сентября украинская ведущая Екатерина Осадчая празднует 38-й день рождения. В честь праздника знаменитость поделилась архивными фото, сделанным во время беременности

Екатерина Осадчая празднует день рождения / Фото: instagram.com/kosadcha

На черно-белых снимках уже многодетная мама Екатерина Осадчая позирует вместе со своим супругом Юрием Горбуновым. На ведущей черный боди с вырезами и пиджак, а еще туфли на каблуках.

Снимками Осадчая поделилась в Instagram, где также написала, что в 38 чувствует себя так, будто ей 25.

По ощущениям мне все еще 25. просто теперь я еще и мама троих сыновей, – написала Екатерина.

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Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Поклонники телезвезды поздравили ее с днем рождения и засыпали комплиментами в комментариях:

"Шикарные фото!"

"Классная фотосессия!"

"Какие вы крутые!"

"Красивая пара! Беременность вам идет!"

Отметим, что у Екатерины Осадчей трое сыновей – Илья (от первого брака) Иван и Даниил (общие дети с Юрием Горбуновым). Последнего ведущая родила в конце августа этого года.

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Смотрите видео о звездах, которые выходили замуж беременными:

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