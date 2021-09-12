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Именинница Осадчая впервые показала свои беременные фото на каблуках

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 сентября, 10:53
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12 сентября украинская ведущая Екатерина Осадчая празднует 38-й день рождения. В честь праздника знаменитость поделилась архивными фото, сделанным во время беременности
Екатерина Осадчая празднует день рождения
Екатерина Осадчая празднует день рождения / Фото: instagram.com/kosadcha

На черно-белых снимках уже многодетная мама Екатерина Осадчая позирует вместе со своим супругом Юрием Горбуновым. На ведущей черный боди с вырезами и пиджак, а еще туфли на каблуках.

Снимками Осадчая поделилась в Instagram, где также написала, что в 38 чувствует себя так, будто ей 25.

По ощущениям мне все еще 25. просто теперь я еще и мама троих сыновей, – написала Екатерина.

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Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Поклонники телезвезды поздравили ее с днем рождения и засыпали комплиментами в комментариях:

  • "Шикарные фото!"
  • "Классная фотосессия!"
  • "Какие вы крутые!"
  • "Красивая пара! Беременность вам идет!"

Отметим, что у Екатерины Осадчей трое сыновей – Илья (от первого брака) Иван и Даниил (общие дети с Юрием Горбуновым). Последнего ведущая родила в конце августа этого года.

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Смотрите видео о звездах, которые выходили замуж беременными:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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