Именинница Сумская показала роскошный подарок от Виталия Борисюка (фото)

Артистка также поделилась очаровательными фото в честь своего 55-летия. Смотрите, как сейчас выглядит Ольга Сумская

Ольга Сумская показала роскошный сюрприз от своего супруга Виталия Борисюка / Фото: instagram.com/olgasumska

Сегодня украинская актриса Ольга Сумская празднует свой день рождения. Мы уже публиковали ее архивные фото здесь, а сейчас покажем новые снимки, которыми звезда поделилась в своем Instagram-профиле.

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На кадрах Сумская запечатлена в окружении цветов. На ней красивое белое платье с объемными рукавами и вышивкой.

Говорят, в свой день рождения нужно много мечтать! Начинаю вместе с вами, мои прекрасные друзья! И пусть исполнятся самые сокровенные желания! Быть добру, – написала в посте Ольга Сумская.

Чтобы посмотреть все фотографии, свайпайте влево:

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В сторис Заслуженная артистка Украины также показала, как ее поздравил супруг – Виталий Борисюк. Актер вручил любимой большой букет белых роз со словами "С золотым юбилеем тебя. 25 — это еще не возраст".

Виталий Борисюк поздравил Ольгу Сумскую с днем рождения / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

В мае Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз. В этом году пара отпраздновала 25-ю годовщину со дня свадьбы и в честь этого события решила повторно заключить брак и даже обменяться клятвами.

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Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: Скриншот из видео

На звездной свадьбе в Киеве побывали Владимир Горянский и Гарик Кричевский с женами, Виталий Козловский и другие знаменитости.

О чем говорит Instagram-страница Ольги Сумской – в сюжете:

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