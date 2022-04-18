Крик души украинцев: Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки взрывов

Украинский певец сегодня презентовал особенную и очень непростую песню, отражающей наши новые реалии из-за российского нападения на Украину

Виталий Козловский выпустил песню, которая сейчас откликается каждому украинцу / Фото: скриншот

Украинские артисты с начала военного нападения России на Украину всячески стараются приблизить нашу победу: одни делают это с оружием в руках, другие – с помощью волонтерства, публичной борьбы с фейками и рашистской пропагандой, а также своего голоса. Музыка в это непростое время является способом поддержки боевого духа и выхода боли, которую каждый украинец переживает прямо сейчас. Новая песня Виталия Козловского также о войне.

Известно, что Виталий Козловский, ранее посвящавший трогательные строки покойному отцу, с самого начала войны остается в Киеве и именно здесь, под постоянные звуки сирен и взрывов, записал песню "Інша весна".

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Об истории создания артист рассказал следующее:

Это повстанческая песня, ее авторы Иосиф Струцюк и Вадим Гаркавий. Она была написана в 1985 году и имеет очень интересную историю. Авторы вдохновились на ее написание после просмотра фотографий с Волыни 40-50-х годов. Там тогда шли кровопролитные бои, а на фотографиях рядом с мужественными воинами украинской повстанческой армии – приветливые и красивые девичьи лица. Они не пожалели своей молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину. И сегодня строки этой песни – в самое сердце. Наши прекрасные люди, которые планировали жить, строить, работать, создавать семьи, рожать детей, мужественно встали на защиту нашей Украины от кровавого оккупанта.

Виталий Козловский / скриншот видео

Видео снято в Киеве, в местах, где сжимается сердце – ведь они получили самые большие вражеские удары в столице. Это не видеоклип в привычном понимании этого слова, это скорее оперативная хроника, каждый кадр которой жив и честен.

Разрушения ужасны. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю,

- говорит артист. Собрали команду оставшихся в городе единомышленников. Снимали на маленькую портативную камеру, фотоаппарат и телефон. Пока проходил процесс съемки, подходили люди, делились своими непростыми историями.

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В видео показаны щемящие кадры разбитых зданий и сломанных человеческих жизней.

Смотрите непростой клип "Інша весна" Виталия Козловского.

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Текст песни "Інша весна" Виталия Козловского

Чорні ночі в наші очі,

В наші зорі кулі свищуть.

Обіймає стан дівочий

Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

Облітає цвіт калини,

Перепел замовк у житі...

Ще учора тут жили ми,

А сьогодні тут чужинці.

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

В чорні ночі нам не спати

Із тривогами своїми.

Всіх кривавих окупантів

Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою,

Ми не станем на коліна.

Стали ми на смерть з тобою,

Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла

І не ті пісні співала.

Я стріляв, земля тремтіла,

Ти набої подавала.

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