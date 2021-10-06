Instagram "упал". Мы расспросили украинских ТОП-блогеров, как они пережили сбой в соцсети

Всемирный сбой Facebook и Instagram "расшатал" бюджеты и нервы многих людей, в первую очередь сотрудников компании, а также блогеров по всему миру. Узнайте, как Instagram-звезды справились с техническими неполадками

Алина Френдий, Роман Свечкоренко и Анна Тринчер рассказали, как пережили "падение" соцсетей / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

"Сегодня" поинтересовались у ТОП-блогеров Украины, как на них и их блог повиляло временное отключение соцсетей, что они подумали, когда начались неполадки, чем они занимались, пока не было доступа к блогу и что бы было, если бы все соцсети вдруг перестали существовать.

Алина Френдий

Алина Френдий – украинский fashion-инфлюенсер, предприниматель, 1,1 млн подписчиков в Instagram.

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По словам Алины, первое, о чем она подумала, когда заметила сбой в работе Instagram – в соцсети явно проходят очередные обновления и настал момент уделить больше времени семье, нежели работе.

Хотя были случаи, когда я просто обновляла каждые 15 минут телефон, проверяя состояние Instagram. Привычка, – улыбается Алина.

На блог Алины Френдий сбой в соцсетях особо не повлиял / Фото: instagram.com/alina_frendiy

Мы также поинтересовались у Алины, не "полетели" ли ее планы вместе с самим Instagram и не переживала ли она по поводу судьбы своего блога и подписчиков.

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К счастью никаких важных интеграций не было запланировано. Половину сбоя я провела в самолете из Парижа, другую часть – провела спокойный вечер. Страха или паники не было. Мои люди со мной, потому что мы на одной волне, и я уверена, если бы вдруг пошло что-то не так, то мы бы встретились с ними в другой соцсети, – поделилась Алина.

А что было бы, если бы Instagram исчез?

Я люблю соцсети за связь с людьми, по-настоящему. Трудно представить свою жизнь без них, в хорошем смысле. Я транслирую большую часть своих событий ежедневно, и это мой стиль жизни. Без соцсетей я бы точно проживала бы свою жизнь, без изменений. Только наверное меньше бы держала телефон в руках, – призналась Френдий.

Роман Свечкоренко

Роман Свечкоренко - психолог, украинский блогер и участник шоу "Холостячка-2", 936 тыс. подписчиков в Instagram.

По словам Романа, Facebook он не использует уже давно, но вот Instagram его удивил.

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На самом деле изредка в Instagram такое происходит, но как правило они быстро устраняют неполадки и можно спокойно продолжать пользоваться всеми функциями. Тут же ситуация зашла чуть дальше обычного. Не могу сказать, что сильно меня это испугало, но появилась мысль касательно того, как сильно мы зависимы от социальных сетей, – поделился Роман.

Роман Свечкоренко признался, что сбой в Instagram нарушил его планы / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман также признался, что этот сбой все же нарушил некоторые его планы.

У меня прописан контент план на две недели вперед, поэтому каждый день есть определенные истории, которые я выставляю. Конкретно в момент сбоя начался один разбор ситуации, но я его так и не закончил, поэтому пришлось опубликовать позже, что уменьшает вовлеченность, – рассказал блогер.

Роман не слишком переживал из-за глобального сбоя, но в этот момент задумался, куда он мог бы переместить свой блог.

В мире все равно есть определенный баланс, если бы не стало какой-то одной социальной площадки, на ее место быстро пришла бы другая, поэтому это скорее вопрос времени и потери денег, нежели безвыходность, – объяснил Свечкоренко.

Анна Тринчер

Анна Тринчер – известная украинская певица и актриса, блогер, 1,7 млн подписчиков в Instagram.

В прошлый раз, когда отключали на пару часов, а не на семь, как в этот раз, это совпало с моим релизом песни и клипа, но это не помешало мне попасть в тренды YouTube. Поэтому сейчас я, как бывалая, восприняла это спокойно. Instagram-детокс – это супер, – говорит Анна.

По словам Тринчер, пока "чинили" Instagram, она снимала видео для другой популярной платформы, где у нее не менее успешный блог – это TikTok.

Анна Тринчер во время сбоя в Instagram создавала контент для TikTok / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Главная деятельность Анны – это ее карьера певицы, поэтому, если бы вдруг пропали все соцсети, она бы продолжила заниматься вокалом, хореографией и актерским мастерством.

Я надеюсь, что соцсети не пропадут – в наше время наша жизнь ушла в онлайн и, в том числе, в Instagram, Facebook и TikTok. Если бы такое произошло, то это перевернуло бы наш мир. В соцсетях есть не только блогеры, а и онлайн-компании, которые бы потеряли тысячи клиентов, – объяснила Тринчер.

А тем временем во время "падения" Facebook и Instagram, который ему принадлежит, основатель компании, Марк Цукерберг, потерял более 6 миллиардов долларов.

Что будет дальше с миром соцсетей, нам остается только представить, но никто теперь не сможет отрицать факт, что соцсети занимают важное место в жизнях миллионов людей по всему миру.

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