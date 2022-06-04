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Иракли Макацария рассказал, как сделал предложение 20-летней невесте: купил кольцо за год

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 июня, 12:14
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Грузинский продюсер и телеведущий Иракли Макацария признался, что влюбился в свою избранницу с первого взгляда и за год до предложения заказал кольцо
Иракли Макацария рассказал о предложении руки и сердца возлюбленной
Иракли Макацария рассказал о предложении руки и сердца возлюбленной / Фото: instagram.com/maqatsa

Иракли Макацария покорил сердца всех украинских девушек после своего участия в романтическом реалити-шоу "Холостяк", но свою возлюбленную продюсер нашел все же в родной Грузии.

Телеведущий сделал романтическое предложение руки и сердца своей 20-летней возлюбленной и девушка ответила согласием. Как оказалось, Иракли влюбился в Лизу с первого взгляда и сразу был настроен решительно.

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В интервью с Григорием Решетником Макацария признался, что начал планировать предложение буквально через год после знакомства с девушкой. К выбору помолвочного кольца продюсер подошел очень ответственно и сам разрабатывал его дизайн, чтобы удивить свою избранницу.

У меня кольцо было сделано...бриллиант, дизайн...где-то через год. Мы с моим другом были в Киеве, мы думали, разрабатывали дизайн, я хотел, чтобы это было что-то необычное и не по классике. И получилось, – рассказал Макацария.

По словам Иракли, Лиза осталась в полном восторге от такого подарка любимого и ему это очень льстит.

Кроме того, как оказалось, экс-холостяк до последнего скрывал свои планы – о предстоящем предложении не знали ни родные, ни друзья. Макацария просто пригласил всех на мероприятие и удивил всех своим поступком.

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Я до этого отдельно поговорил с родителями Лизы, рассказал о своих намерениях. Но Лиза ни о чем не догадывалась. В тот день за несколько часов я сказал своим родителям, что в такое-то время они должны быть в этом месте, – поделился Макацария.

Влюбленные планируют свадьбу в этом году и, по словам жениха, торжество обещает быть очень пышным, как это принято в Грузии.

Ранее стало известно, что блогер Саша Бо во второй раз выходит замуж.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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