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Ирена Карпа в бикини раскрыла секрет "идеального" пресса: Это не пузо, то аперитив из сушеных томатов

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 июля, 11:16
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Украинская певица, писательница и культурный дипломат Ирена Карпа заявила, что не любит придерживаться диет, чтобы иметь идеальную фигуру и смело позировала на пляже
Ирена Карпа
Ирена Карпа / Фото: facebook.com/IrenaKarpa

Писательница Ирена Карпа, которая ранее рассказала, помирилась ли она с бывшим мужем, сейчас находится на летнем курорте, во время которого активно делится кадрами в купальнике. Только вот на новом фото писательница решила показать не шесть кубиков пресса и идеальную тонкую талию, а расслабленно позировала лежа на боку в воде.

Ярким кадром и не менее смелыми размышлениями писательница поделилась в своем аккаунте в Facebook.

Ирена Карпа в купальнике на пляже
Ирена Карпа в купальнике на пляже / Фото: facebook.com/IrenaKarpa

Кому секреты стального преса, а? Это я просто на конкурс звездных прессов в Инстаграм натолкнулась, где подписчики желтого портала давали вердикты всяким Поляковым и Гросу. Я чуть не удавилась ужином после шести, ей Богу. А тогда села и подумала. Все вещи могут быть полярными, как на них не посмотришь. Например, эта фотка. Глянет на нее фитоняшка (ну светские портали, где тольки богические женщины читают, правда?) и скажет: "Ох, и жирдоска недокачанная! Эти бока, это пузо в воде, ах-ах! Где ее чиа и три корочки, где вакуум и восемь литров воды до обеда?! – иронизировала Ирена Карпа.

Потом писательница противопоставила "фитоняшку" и своего "бонвивана" (сестры по духу), которая сразу поймет, какое удовольствие скрывается за этими "боками".

Это не бока у нее, а просекко животворящее на закате. Это не пузо, это аперитив из сушеных томатов и фоккачи розмариновой (после шести исключительно). И там, где злые нелюди увидят целлюлит, человек, который знает вкус жизни, прочитает утреннюю хрустящую булку с изюмом, круассанчик гарячий, хлеб с соленым маслом и сыром и другие литры кофе с молоком, проклатые адептами диет и самоумертвления, – написала Ирена Карпа.

В итоге писательница призналась, что не будет питаться "одним листиком салата и тремя зернами безглютеновой каши", чтобы иметь идеальную фигуру. По ее словам, своему супругу она нравится и такой, а если захочет идеальный пресс, то просто втянет живот на фото.

Какие купальники носят звезды – узнайте в ролике:

Смотрите, в каких купальниках Каменских, Мишина, Дорофеева и другие позировали этим летом.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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