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Ирина Билык показала редкое архивное фото своего бывшего мужа с их сыном Глебом на руках

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 18:30
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Певица решила приоткрыть занавес своей личной жизни и рассказать об отношениях с экс-мужем, с которым она прожила четыре года в браке
Ирина Билык рассказала об отношениях старшего сына с его отцом.
Ирина Билык рассказала об отношениях старшего сына с его отцом. / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Наверное, в этом году Ирина Билык решила стать более откровенной с поклонниками. Недавно она провела небольшую экскурсию по своим апартаментам в Одессе, а это заговорила об общении своего старшего сына Глеба с его отцом, экс-манекенщиком Андреем Оверчуком

Певица призналась, что сын продолжает общаться с папой много лет спустя, а вот она сама давно с ним не контактировала.

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Глеб общается с папой, но я уже давно не общаюсь, – написала артистка.

Также Билык опубликовала архивное фото, на котором Андрей Оверчук улыбающийся держит маленького Глеба на руках.

Скриншот Instastories/ bilyk_iryna

Отметим, сейчас Глебу 22 года. В прошлом году он признавался, что сделал предложение своей девушке Алисе, с которой познакомился еще в школе. Помолвка прошла в Японии. Также он поделился в одном интервью, что не планирует пышную свадьбу, и хочет провести торжество в Крыму, откуда родом его любимая.

Скриншот Instagram/glebover.mp4

Кратко о личной жизни певицы

Личная жизнь Ирины Билык была не менее насыщенной, чем ее деятельность. Так, первым гражданским мужем звезды был продюсер Юрий Никитин. С ним певица встречалась семь лет, но даже после расставания Никитин долгое время оставался продюсером Билык.

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В 1998 году артистка закрутила роман с манекенщиком Андреем Оверчуком. Уже через год парочка сыграла скромную свадьбу и у них родился сын Глеб. Билык с Оверчуком были в браке четыре года. Пара развелась через два года после рождения первенца.

Дальше звезда закрутила роман с хореографом Дмитрием Коляденко. Как известно, их отношения сопровождались многочисленными скандалами и оскорблениями.

В 2007 году Билык во второй раз вышла замуж – ее избранником стал хореограф Дмитрий Дикусар, который младше ее на 15 лет. Этот брак длился три года.

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Вскоре она завязала отношения с российским режиссером Асланом Ахмадовым. Брак они зарегистрировали в 2013 году, впрочем, уже в 2020-м Билык подала на развод.

Певица выступила инициатором развода, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу, который появился на свет с помощью суррогатного материнства в 2015 году, уже длительное время.

При этом Билык утверждала в разных интервью, что осталась со всеми бывшими в хороших отношениях.

Напомним, ранее Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном в честь его шестилетия.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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