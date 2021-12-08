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Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном в честь его дня рождения

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 15:55
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Сегодня младшему сыну популярной украинской певицы Табризу исполняется шесть лет
Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном
Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык почти не делится фото с сыновьями у себя в соцсетях . Но сегодня есть повод. В честь дня рождения сына Табриза певица решила в Instagram показать архивное фото из семейного альбома.

С днем рождения, любимый наш Табриз. Солнечный Малыш, – подписала снимок с сыном артистка.

Ирина Билык с сыном Табризом
Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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В комментариях подписчики и звезды присоединились к поздравлениям.

  • "Радости, чудес, любви, чистых душой и помыслами людей на жизненном пути, всех благ духовных и земных! Люблю безгранично"
  • "Пусть здоровенький и счастливый растет"
  • "Поздравляем Табриза с днем рождения"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, Табриз родился в браке певицы с режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. Мальчика родила суррогатная мать. В этом году Ирины Билык развелась с мужем.

Развод Ирины Билык и Аслана Ахмадова

Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым. Певица выступила инициатором расставания, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу уже год на тот момент. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях.

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В то же время Ирина Билык не исключала возможности, что у ее экс-супруга кто-то появился и допускает, что у нее самой вскоре могут возникнуть отношения. В любом случае артистка планирует продолжать дружить со своим бывшим и даже работать. Аслан Ахмадов является постоянным режиссером клипов знаменитости.

Смотрите интервью Ирины Билык для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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