Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном в честь его дня рождения

Сегодня младшему сыну популярной украинской певицы Табризу исполняется шесть лет

Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык почти не делится фото с сыновьями у себя в соцсетях . Но сегодня есть повод. В честь дня рождения сына Табриза певица решила в Instagram показать архивное фото из семейного альбома.

С днем рождения, любимый наш Табриз. Солнечный Малыш, – подписала снимок с сыном артистка.

Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

В комментариях подписчики и звезды присоединились к поздравлениям.

"Радости, чудес, любви, чистых душой и помыслами людей на жизненном пути, всех благ духовных и земных! Люблю безгранично"

"Пусть здоровенький и счастливый растет"

"Поздравляем Табриза с днем рождения"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, Табриз родился в браке певицы с режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. Мальчика родила суррогатная мать. В этом году Ирины Билык развелась с мужем.

Развод Ирины Билык и Аслана Ахмадова

Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым. Певица выступила инициатором расставания, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу уже год на тот момент. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях.

Реклама

В то же время Ирина Билык не исключала возможности, что у ее экс-супруга кто-то появился и допускает, что у нее самой вскоре могут возникнуть отношения. В любом случае артистка планирует продолжать дружить со своим бывшим и даже работать. Аслан Ахмадов является постоянным режиссером клипов знаменитости.

Смотрите интервью Ирины Билык для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

Реклама

Читайте новости по теме: