Ирина Билык показала редкое фото с младшим сыном в честь его дня рождения

Ирина Билык почти не делится фото с сыновьями у себя в соцсетях . Но сегодня есть повод. В честь дня рождения сына Табриза певица решила в Instagram показать архивное фото из семейного альбома.
С днем рождения, любимый наш Табриз. Солнечный Малыш, – подписала снимок с сыном артистка.
В комментариях подписчики и звезды присоединились к поздравлениям.
- "Радости, чудес, любви, чистых душой и помыслами людей на жизненном пути, всех благ духовных и земных! Люблю безгранично"
- "Пусть здоровенький и счастливый растет"
- "Поздравляем Табриза с днем рождения"
Напомним, Табриз родился в браке певицы с режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. Мальчика родила суррогатная мать. В этом году Ирины Билык развелась с мужем.
Развод Ирины Билык и Аслана Ахмадова
Прошлой весной Ирина Билык подала на развод с Асланом Ахмадовым. Певица выступила инициатором расставания, потому что режиссер не приезжал к ней и сыну Табризу уже год на тот момент. Жизнь на две страны дала трещину в отношениях.
В то же время Ирина Билык не исключала возможности, что у ее экс-супруга кто-то появился и допускает, что у нее самой вскоре могут возникнуть отношения. В любом случае артистка планирует продолжать дружить со своим бывшим и даже работать. Аслан Ахмадов является постоянным режиссером клипов знаменитости.
Смотрите интервью Ирины Билык для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":
Читайте новости по теме:
- Как выглядит младший сын Ирины Билык. Аслан Ахмадов показал фото.
- Ирина Билык живет в шикарном коттедже. Смотрите фото дома известной певицы