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Ирина Билык показала свою роскошную квартиру в Одессе с видом на Черное море (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 января, 20:44
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Известная певица провела небольшую экскурсию по своим апартаментам в Одессе. Звезда показала даже спальню, где у нее бывают "лучшие минуты"
Ирина Билык показала свою квартиру в Одессе.
Ирина Билык показала свою квартиру в Одессе. / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, Скриншот из YouTube

Ирина Билык, которая в декабре показала редкое фото с шестилетним сыном Табризом, после новогодних праздников решила немного приоткрыть занавес частной жизни и показать поклонникам свою роскошную квартиру в Одессе с видом на Черное море.

Артистка утверждает, что ее апартаменты небольшие, но там ей очень комфортно. Также она призналась, что для нее очень волнующе показывать свое жилье, ведь ее "никогда не снимали дома".

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Скриншот YouTube

Квартирка небольшая, но очень комфортная. Самое главное в ней, что она в Одессе, – поделилась звезда в программе "Мой секрет".

Сразу бросается в глаза интерьер квартиры Ирины Билык – он выполнен в светлых приятных тонах. А дизайн выглядит минималистично и лаконично.

Скриншот YouTube

В прихожей, как и в большинстве квартир, напротив двери расположен шкаф-купе, а на стене висит зеркало в полный рост.

Ну и куда же в одесской квартире без элементов с морской тематикой? Так, в гостевой комнате артистки стоит деревянная модель корабля.

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Скриншот YouTube

Отметим, что у Билык квартира-студия, у которой нет четкого разграничения между кухней и залом, это, в свою очередь, делает помещение более просторным.

Скриншот YouTube

Также в апартаментах артистки есть плазменные телевизоры на стенах и мягкий диван с креслами, позади которого расположено гигантское зеркало.

Скриншот YouTube

Добавим, что Ирина Билык обустроила уютное место у телевизора, рядом с которым она разместила фото своего сына. Сама артистка отметила, что одним из главных атрибутов в ее квартире есть фото родных.

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Скриншот YouTube

Конечно, фото меня и моих детей – обязательно. Там, где я живу, там, где я бываю, – делится певица.

В зале стоят большие панорамные окна, через которые в помещение попадает дополнительный свет. А вот у выхода на балкон, с которого открывается роскошный вид на море, расположен телескоп.

Скриншот YouTube

Кстати, одним из любимых мест Билык в квартире – это балкон. Ведь оттуда открывается невероятный вид. А еще на балконе артистка любит загорать и перекликаться с соседскими ребятами, которые иногда проплывают мимо и звонят по телефону ей

Скриншот YouTube

Пляж, чайки – это лучшее, что может быть для меня в моей жизни… после концертов, – рассказала Билык.

Также знаменитость похвасталась своей спальней, где есть стильные светильники, кондиционер, большая кровать и еще один телевизор.

Скриншот YouTube

Что можно сказать об этой спальне? Здесь самые лучшие минуты всегда бывают у каждого человека, минуты любви, минуты хорошего секса, минуты отдыха, – объяснила исполнительница.

Напомним, раньше мы писали чем владеет хореограф Влад Яма. Как известно, у танцора есть небольшие апартаменты в престижной высотке в центре Киева, а также загородное поместье по Одесской трассе.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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