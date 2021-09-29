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Ирина Билык поставила Аслану Ахмадову условие при разводе: Мы разошлись тихо

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
29 сентября, 18:52
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Украинская певица подала на развод с режиссером Асланом Ахмадовым, который живет в России, еще весной прошлого года. Этим летом супруги официально развелись
Ирина Билык и Сергей Мироненко
Ирина Билык и Сергей Мироненко / Фото: пресс-служба

Ирина Билык рассказала, что когда Аслан Ахмадов приехал к ней в Украину разводиться, она поставила жесткое условие. Как оказалось, оно заключалось в том, чтобы режиссер снял для нее новое музыкальное видео на песню "Отпусти", за которое ее уже успели раскритиковать в Сети.

В студии "Утра с Интером" Ирина Билык рассказала, что буквально уговорила бывшего супруга режиссировать их с Сергеем Мироненко клип.

Месяц назад Аслан приехал на развод со мной. А я сказала: "Если хочешь, чтобы все было тихо, давай сделаем что-то красивое". Он согласился. Потому что мы решили остаться друзьями. И мы не хотели, чтобы наш развод рассматривали как скандал. Просто это была такая история любви. Вы же знаете, у меня все, как в книгах: первая глава, вторая, третья... Мы разошлись тихо. И очень громко сняли клип, – сказала Ирина Билык.

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Певица отметила, что Аслан Ахмадов подарил ей этот клип, как и все, что он для нее делал. Все видео, которые показываются на ее концертах в юбилейном туре по Украине, снял именно Аслан.

И я уверена, он еще не раз будет для меня снимать, – добавила певица.

Ирина Билык с Сергеем Мироненко в клипе "Отпусти"
Ирина Билык с Сергеем Мироненко в клипе "Отпусти" / Фото: пресс-служба

Музыкальное видео на песню "Отпусти" снимали на ВДНХ, в поле и даже в метро, где Ирина Билык не была уже десятки лет. Звезда призналась, что в последний раз до этого ездила в метро почти 30 лет назад.

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Смотрите клип Ирина Билык & Сергей Мироненко – Отпусти:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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