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Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть оккупантам: "Рашист, гореть тебе в аду!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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16 марта, 08:42
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Украинская певица призналась, что никогда не простит русских солдат и их матерей за войну в Украине
Ирина Билык написала стихотворение-пророчество об оккупантах.
Ирина Билык написала стихотворение-пророчество об оккупантах. / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинские звезды продолжают поддерживать свою Родину и рассказывать о страданиях украинского народа в своих песнях и стихах. На днях Наталья Могилевская представила новую версию хита "Місяць", а Ирина Билык – стихотворение-пророчество об оккупантах.

В своей поэзии артистка на прямую обращается к русским захватчикам, покушавшимся на суверенитет Украины и жизнь нашего народа.

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Также Билык выразила сожаление, что не может обратиться к матерям солдат россии, чтобы рассказать им, какое преступление они совершают в Украине.

Напоследок певица пророчила мученический конец русским захватчикам. Звезда уверена, что оккупанты будут гореть в аду.

Я постарела лет на 100….
Идёт война, летают пули
Их не спасёт уже ничто
Их всех жестоко обманули

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Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?!?!
Смотрелись в дно своих стаканов?!?!

Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину
Увидеть мне б рашиста мать
Сказать ей: сын твой мать – Скотина!

Зверьё и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
А вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...

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Я не прощу тебе, рашист,
Сожжённый дом,
Где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!!!
А я…как сказала – так и будет!!!

К слову, Ирина Билык активно освещает в соцсетях весь ужас, который совершили оккупанты на территории Украины. Она призывает их забрать свои войска с нашей земли, а русских матерей – не пускать своих сыновей на верную смерть.

Раньше Монатик написал стихотворение на тему войны в Украине, в котором он обратился к русским артистам. В то же время Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни талантливым воинам ВСУ.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Виктор Бронюк Виктор Бронюк
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Никита Добрынин Никита Добрынин
6
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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