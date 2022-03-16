Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть оккупантам: "Рашист, гореть тебе в аду!"

Украинские звезды продолжают поддерживать свою Родину и рассказывать о страданиях украинского народа в своих песнях и стихах. На днях Наталья Могилевская представила новую версию хита "Місяць", а Ирина Билык – стихотворение-пророчество об оккупантах.
В своей поэзии артистка на прямую обращается к русским захватчикам, покушавшимся на суверенитет Украины и жизнь нашего народа.
Также Билык выразила сожаление, что не может обратиться к матерям солдат россии, чтобы рассказать им, какое преступление они совершают в Украине.
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Напоследок певица пророчила мученический конец русским захватчикам. Звезда уверена, что оккупанты будут гореть в аду.
Я постарела лет на 100….
Идёт война, летают пули
Их не спасёт уже ничто
Их всех жестоко обманули
Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?!?!
Смотрелись в дно своих стаканов?!?!
Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину
Увидеть мне б рашиста мать
Сказать ей: сын твой мать – Скотина!
Зверьё и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
А вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...
Я не прощу тебе, рашист,
Сожжённый дом,
Где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!!!
А я…как сказала – так и будет!!!
К слову, Ирина Билык активно освещает в соцсетях весь ужас, который совершили оккупанты на территории Украины. Она призывает их забрать свои войска с нашей земли, а русских матерей – не пускать своих сыновей на верную смерть.
Раньше Монатик написал стихотворение на тему войны в Украине, в котором он обратился к русским артистам. В то же время Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни талантливым воинам ВСУ.
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