Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть оккупантам: "Рашист, гореть тебе в аду!"

Украинская певица призналась, что никогда не простит русских солдат и их матерей за войну в Украине

Ирина Билык написала стихотворение-пророчество об оккупантах. / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинские звезды продолжают поддерживать свою Родину и рассказывать о страданиях украинского народа в своих песнях и стихах. На днях Наталья Могилевская представила новую версию хита "Місяць", а Ирина Билык – стихотворение-пророчество об оккупантах.

В своей поэзии артистка на прямую обращается к русским захватчикам, покушавшимся на суверенитет Украины и жизнь нашего народа.

Реклама

Также Билык выразила сожаление, что не может обратиться к матерям солдат россии, чтобы рассказать им, какое преступление они совершают в Украине.

Напоследок певица пророчила мученический конец русским захватчикам. Звезда уверена, что оккупанты будут гореть в аду.

Я постарела лет на 100….

Идёт война, летают пули

Их не спасёт уже ничто

Их всех жестоко обманули

Реклама

Им рассказали, что у нас

Страна врагов и наркоманов…

Себя вы видели хоть раз?!?!

Смотрелись в дно своих стаканов?!?!

Мальчишки наши защищать

Пошли родную Украину

Увидеть мне б рашиста мать

Сказать ей: сын твой мать – Скотина!

Зверьё и то в лесу добрей,

Спасают их законы стаи...

А вы, как орки у дверей...

Детей и мам поубивали...

Реклама

Я не прощу тебе, рашист,

Сожжённый дом,

Где жили люди...

Гореть тебе в аду огнем!!!

А я…как сказала – так и будет!!!

К слову, Ирина Билык активно освещает в соцсетях весь ужас, который совершили оккупанты на территории Украины. Она призывает их забрать свои войска с нашей земли, а русских матерей – не пускать своих сыновей на верную смерть.

Раньше Монатик написал стихотворение на тему войны в Украине, в котором он обратился к русским артистам. В то же время Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни талантливым воинам ВСУ.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.