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Ирина Билык рассказала, как Софии Ротару удается оставаться такой стройной

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 07:41
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Ирина поделилась воспоминаниями о том, где впервые познакомилась с Софией Михайловной и рассказала, что ест легендарная певица, чтобы поддерживать фигуру
Ирина Билык рассказала, как чувствует себя после развода
Ирина Билык рассказала, как чувствует себя после развода / Фото: пресс-служба

По словам Ирины Билык, легендарная София Ротару, которая отдыхает с семьей в Италии, секрет певицы прост – ничего не есть.

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Вероятно, это было сказано в немного преувеличенной форме, ведь совсем ничего не есть нельзя и невозможно, но всем давно известно: если вы хотите потерять лишний вес, диетологи советуют уменьшить ваши привычные порции и увеличить количество приемов пищи в день. То есть питаться меньше, но чаще.

Говорила со мной, как с дочерью: "Ты не поверишь, я ем одно яблочко, готовлю на всю семью и даже не пробую". Мы знаем, как она выглядит роскошно, но секрет знаю только я – ничего не есть, – с улыбкой рассказала Билык в программе "Світське життя".

София Ротару позирует в платье-вышиванке в Италии
София Ротару позирует в платье-вышиванке в Италии / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Также Ирина рассказала о том, как и где впервые увидела Софию Михайловну.

Я впервые увидела Софию Михайловну у себя на студии. Так получилось, что она приехала записывать песню. Я увидела такую хрупкую, очень хорошую, трогательную женщину. Говорит: "Ирочка, Боже, вы не смотрите на меня, я без грима". Я говорю: "Да ну, вы что, все в порядке!" – вспомнила Билык.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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