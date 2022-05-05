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Что Билык написала Киркорову о ситуации в Украине? Певица не сдержала слез, рассказывая о переписке

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 13:57
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Украинская звезда эстрады Ирина Билык рассказала, что случилось с ее домом под Киевом и сообщила, о чем написала Филиппу Киркорову, который отказался поддержать Украину в этой жестокой войне
Ирина Билык не смогла сдержать эмоций, комментируя болезненную тему
Ирина Билык не смогла сдержать эмоций, комментируя болезненную тему / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, Скриншот из видео

Певица Ирина Билык дала эксклюзивное интервью ведущим Лилии Ребрик и Анатолию Анатоличу в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Так, артистка, ранее пророчившая смерть оккупантам, поделилась непростыми воспоминаниями о первом дне войны и рассказала, как поняла, что надо собирать вещи и бежать из собственного дома.

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У меня всегда есть предчувствие чего-то страшного, поэтому я прислушалась к нему и решила уехать. У жителей нашего городка есть чат, где все общаются, сообщают новости. Так я узнала, что уже через неделю там выключили свет и перекрыли воду… я даже не могла посмотреть, что происходит с моим домом. Мне просто написали, что в городок зашли рашисты и выгнали всех людей со словами: "Не запирайте дома, потому что мы повыбиваем дверь и будем искать еду".

О том, что происходило в доме артистки, рассказал ее менеджер, которому удалось попасть во внутрь только через месяц со времени оккупации.

Они делали там все, что только возможно… плавали в бассейне, пользовались аппаратурой, рылись в личных вещах, даже перелопатили мои фото, все, с самого детства,

– со слезами на глазах поделилась певица.

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На данный момент Ирина Билык вместе с младшим сыном и своей кумой находится в безопасном месте и пытается быть полезной для Украины. Однако первое, что сделала звезда – обратилась к своим коллегам из российского шоу-бизнеса, тем, которых Ирина знает лично. В этот список попал и Филипп Киркоров, которому певица несколько лет назад подарила легендарную песню "Снег".

Ирина Билык / скриншот видео

Все эти артисты лично знают Путина, и я надеялась, что они смогут донести до него светлые мысли. Просто думала, что они заботятся о других... но все мои обращения проигнорировали. А уже потом я решила обратиться лично к Филиппу Киркорову, но не хотела употреблять бранных слов… просто сказала: "Когда будешь исполнять мою песню в будущем, знай, что мне негде жить". Но он не ответил,

- плача, прокомментировала Ирина Билык.

Также сегодня у всех на устах новости о том, что Валерий Харчишин расстался с женой.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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