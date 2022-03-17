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Ирина Федишин дала сильную "пощечину" Ани Лорок: Это дно. Она не украинка!

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17 марта, 10:56
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Певица из Львова заявила, что "молчаливой" Лорак больше не удастся усидеть на двух стульях
Ирина Федишин высказалась об Ани Лорак, которая не говорит о войне россии против Украины
Ирина Федишин высказалась об Ани Лорак, которая не говорит о войне россии против Украины / Фото: Скриншот из YouTube, Instagram

Многие звезды уже три недели бьют тревогу через вторжение россии в Украину и осуждают путина за расстрел мирных людей, открыто называя его убийцей. Впрочем, Ани Лорак выбрала другую позицию.

Украинская певица, которая уже около восьми лет живет и работает в стране-агрессоре, за все время российско-украинской войны сумела написать только один пост в соцсети о мире. Однако она так и не вспомнила, кто стреляет по украинцам и с какой стороны летят ракеты в нашу страну.

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Тем временем Ирина Федишин осудила молчаливую позицию Ани Лорак по поводу кровопролития в Украине. По ее мнению, мозг артистки "выела пропаганда", а сама она хочет "отсидеться на двух стульях".

Это дно. Когда гибнут люди, дети и когда молчит Ани Лорак, гражданка Украины, я не понимаю, почему. Жизнь человека бесценна, и я не знаю, чем она руководствуется. Вариант, когда можно сидеть на двух стульях, не пройдет. Украина этого не простит и не забудет. На Лорак действует русская пропаганда. Пропаганда выела ей разум. Она для меня не украинка, — сказала Федишин в интервью YouTube-канала Ростислава Калацинского.

Федишин отметила, что для человека, который родился в Черновцах, путешествует по миру и видит настоящую ситуацию, странно не реагировать на то, что делает путин. По словам звезды, она даже не посмотрела бы в сторону Ани Лорак при встрече.

Если бы были какие-то попытки вернуться, я думаю, народ ей этого не позволил бы, – считает певица.

Напомним, Ани Лорак отменяла все свои концерты из-за войны россии против Украины. Впрочем, певица пообещала возобновить гастроли уже в скором времени.

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Кстати, несколько дней назад появилась информация, словно артистка уехала из России. Фанаты узнали, где сейчас может находиться звезда.

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