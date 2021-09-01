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Ирина Федишин и ее супруг хотят построить свой дом, но не могут выбрать город

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
1 сентября, 17:49
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Ирина Федишин и ее продюсер Виталий Човнык – одна из самых крепких украинских звездных пар. Супруги вместе уже 15 лет, но им приходится жить на несколько городов
Ирина Федишин и Виталий Човнык
Ирина Федишин и Виталий Човнык / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин, которая ранее лежа на супруге устроила эротичную фотосессию, призналась, что мечтает жить в доме, но строить его они с супругом еще не начали. В этом году Ирина и Виталий отметили 15-ю годовщину брака, их младший сын уже пошел в школу, поэтому семейство хотело бы перебраться из квартиры в дом. Однако выбрать место, где его строить, оказалось не так просто.

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В интервью в программе "Ранок з Інтером" Ирина Федишин рассказала, что последние 10 лет живет на два города: Львов, где у них с супругом квартира, и Киев, где артистка постоянно работает, снимается и записывает песни.

Я мечтаю о доме. Но мы пока что живем в квартире. А дом даже не начали строить, так как не можем решить, где это делать. Я хочу жить во Львове, а Виталик говорит, что нужно перебираться в Киев. Может, этой осенью к нам придет понимание, где мы будем строить наш дом, – поделилась певица.

Тем временем младший сын Ирины Федишин и Виталия Човныка, Олег, в этом году уже пошел в первый класс. Мальчик теперь учится в той же школе во Львове, где и его старший брат Юра.

Ирина Федишин, Виталий Човнык и их сыновья Юра и Виталик
Ирина Федишин, Виталий Човнык и их сыновья Юра и Виталик / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, что к 15-летнему юбилею семейной жизни с Виталием Човныком Ирина Федишин записала дуэт с ним.

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Узнайте в ролике, почему Ирине Федишин пришлось продать жилье:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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