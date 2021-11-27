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Ирина Федишин назвала самый дорогой подарок супруга на день рождения

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
27 ноября, 12:18
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Певица Ирина Федишин рассказала журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", о самом дорогом подарке от возлюбленного
Ирина Федишин вместе с мужем Виталием
Ирина Федишин вместе с мужем Виталием / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В этом году певица Ирина Федишин и ее супруг и продюсер Виталий Човнык отпраздновали хрустальную свадьбу – 15 лет вместе. Сейчас пара планирует построить большой дом, как только определится с городом.

Супруг балует любимую подарками. Однажды он подарил ей квартиру в Болгарии. Но жилье из-за карантина супруги решили продать и потратить финансы на другие дела. Певица рассказала, что самым дорогим подарком от супруга был автомобиль. Такой сюрприз муж сделал Ирина на ее день рождения.

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Супруг встал в ресторане, сказал тост и подарил мне коробочку. Я распаковала – там были ключи от авто. Мы вышли на улицу, оно было упаковано бантиком, мигало мне. 3 года назад. Уже пора на Теслу пересаживаться, – рассказала Федишин.

И хотя свадьба пары была давно, есть подарок от родных, который Ирина Федищин до сих пор помнит.

Мама моя подарила колечко и Виталика мама подарила мне набор – колье и золотой браслетик на руку. Поэтому эти два подарка для меня памятны, до сих пор у меня есть, я их надеваю, – поделилась с журналистами канала "Украина" певица.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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