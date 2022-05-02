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Ирина Федишин – о проблемах ВСУ, квартире в Киеве, фанах Ани Лорак и волонтерстве с сыновьями

Интервью
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 мая, 09:24
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Украинская певица Ирина Федишин в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказала о самых тяжелых моментах в волонтерстве, готовности мужа уйти на фронт и своем отношении к молчаливым звездам
Ирина Федишин рассказала, чем занимается во время войны
Ирина Федишин рассказала, чем занимается во время войны / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Еще два месяца назад было тяжело представить, что украинские звезды отложат гастрольные туры, откажутся от сценических нарядов и единым фронтом будут бороться за независимость Украины. Жить в новых военных реалиях учится и певица Ирина Федишин, которая помогает сегодня тысячам украинцев как волонтер.

Все усилия идут на победу

В интервью сайту "Сегодня" Ирина рассказала, что сейчас все ее усилия направлены на борьбу против российских оккупантов. Кроме концертов для военных и посещений детей-переселенцев, Федишин занимается организацией посылок для бойцов ВСУ и поиском необходимой амуниции для них.

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Она признается, что никогда в жизни она не испытывала такой необходимости в дополнительном времени, как сейчас.

Я думала, что я всегда много гастролировала и у меня был круглосуточный график, но сейчас нет гастролей, творческой работы тоже почти нет, но волонтерской работы так много, что не хватает свободного времени вообще . Постоянно работаем и думаем, чем помочь нашим военным и где задействовать руки, – рассказала певица.

Но самое трудное в этом не отсутствие времени, а истории людей, с которыми приходится сталкиваться ежедневно во время волонтерства.

Ребята сейчас живут в окопах, у них может не быть элементарных вещей. В начале волонтерства это очень болело… Я, как и все украинцы, интересуюсь: "очень многие жертвуют нашим военным на ВСУ, туда много идет помощи, но почему тогда у ребят нет амуниции ?". Ребята рассказывают, что бывает дождь, форма намокла или испачкалась, и они стоят в мокрой, потому что негде ее сушить,- поделилась переживаниями звезда.

Певица стала волонтером
Певица стала волонтером / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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Но, как делится Ирина, сейчас она понимает, почему иногда бывают такие случаи и зачем волонтеры, когда есть государство. Порой, рассказывает певица, помощь нужна экстренно, поэтому гораздо быстрее это сделать с помощью волонтерского движения.

В нелегком деле, как ни крути, Ирине помогает ее популярность, потому что многие ее поклонники знают, что она всегда поддерживала и поддерживает Украину.

Пишут жены, в которых служат мужчины, что вот в такой бригаде то и то нужно… но эту информацию надо проверить и узнать, куда отправить. Людям бывает страшно это писать , но я понимаю, что публичный человек известен проукраинской позицией, вызывает больше доверия. Хотя все равно это пишется, но сразу стирается, – говорит певица.

Приходится сталкиваться и с историями о проблемах с жильем для многих переселенцев. Сейчас город принимает тысячи украинцев из других регионов, и в то время, как одни спешат на помощь, другие – пытаются зарабатывать на этом средства.

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Мне очень болит вся эта ситуация, такое трудно понять. Но пытается помогать город, населяет людей. Например, там, где учатся мои дети, также живут переселенцы, в группах родители пишут, что-то помогают, вот недавно проводили Пасхальный завтрак. Хорошо, что сейчас люди небезразличны, – рассказывает Ирина.

Дети помогают волонтерить

Как ни странно, но активными помощниками Ирины стали ее сыновья – 11-летний Юрий и 7-летний Олег. Певица призналась, что избежать разговоров о войне не удалось, ведь это самая главная тема для украинцев.

Поначалу, когда мы видели все эти ужасы, я была в каком-то шоке, детям тоже было очень тяжело это воспринимать. Но сейчас мы стараемся следить о чем мы говорим, чтобы там не звучали фразы "убивают детей", "насилуют детей" , – рассказала певица.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями
Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Чтобы отвлечь сыновей, вместе с мужем Ирина приобщила их к волонтерству. Пригодились знания ребят о новейших технологиях, которые сейчас используют военные.

Мы купили дроны для военных, а мои малые этими дронами восхищаются. Старший Юрчик, ему вообще это нравится, снимать видео, поэтому он разбирается. Мы общались с военными, они нам рассказывали, какие дроны нужны, я даже шутила, что если есть потребность в использовании, то Юрчик может снять видео. Так дети ощущают свой вклад, – рассказала исполнительница.

Ирина Федишин занимается волонтерством с сыновьями
Ирина Федишин занимается волонтерством с сыновьями / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Уйдет ли на фронт человек?

Муж певицы, Виталий Чеовнык, сейчас также активно помогает украинской армии, занимается потребностями бригад, поставкой необходимого к бойцам. Но Ирине признается, что не исключает того, что мужчина может уйти на фронт.

Мы обсуждали с мужем, что он может взять в руки оружие. Он шутит: "может тебе что-то купить, потому что придет повестка, а тебе будет что-то нужно". Конечно, страшно такое слышно, но ты понимаешь, что сегодня такая ситуация в стране, страна воюет и нужно воевать, если повестка приходит, – поделилась исполнительница.

Виталий Лодочек готов уйти на фронт в случае необходимости
Виталий Лодочек готов уйти на фронт в случае необходимости / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Киев, Львов или заграница?

Как уже было сказано, сейчас певица вместе с семьей во Львове, однако, как известно, у нее есть недвижимость в Киеве. Однако Ирина не торопится возвращаться в столицу.

В нашей квартире в Киеве есть консьержка, мы звонили по телефону. Говорит, что все хорошо, квартира стоит и целый дом. И мы надеемся, что туда ничего не прилетит. Но сейчас нет такой необходимости ехать в Киев, много дел здесь, – сказала Федишин.

Также одно время семья имела квартиру в Болгарии, но продала ее. Казалось, что в такое время недвижимость была бы очень кстати, но Ирина признается, что не жалеет о продаже квартиры не собирается езжать из Украины.

Вообще не думали о том, чтобы уехать. У нас много родственников за границей. У моего отца много братьев, живших в Польше, много родственников поляков. От них было нереальное количество сообщений. Даже писали из Англии, родственники уехавшие, что они нас ждут. И в Италии родственники, и в Америке, с жильем не было бы никаких проблем. Но я не хочу уезжать за границу, хочу быть здесь и быть максимально полезной в это тяжелое время для страны, – заявила Ирина.

Певица не планирует ехать за границу
Певица не планирует ехать за границу / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Шоу-бизнес сегодня во Львове

Покидать родной Львов сегодня не нужно и для творческих планов, ведь во время войны многие звезды переехали в город Льва.

Пожалуй, еще никогда такого не было, что иду по городу и встречаю столько людей. Сейчас все, кто мог приехали сюда. Теперь шоу-бизнес во Львове, – улыбаясь, говорит Ирина.

Как признается певица, она никогда не была близка с кем-то из украинских звезд, однако сейчас сообщество украинского шоу-бизнеса поддерживает друг друга. Благодаря совместным благотворительным концертам исполнительница больше узнает своих коллег.

Мы сейчас очень сдружились с Евгением Хмарой, мы вместе ездим поем для наших военных, и с другими коллегами списываемся, спрашиваем друг друга, как дела, – говорит звезда.

Поклонники уже оценили новинку
Поклонники уже оценили новинку / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Скандал с Ани Лорак

А вот такие коллеги как Ани Лорак для Ирины Федишин больше не существуют. После громкого скандала с певицей, промолчавшей о войне в Украине, Ирина больше ничего о ней не хочет слышать.

Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Сейчас вообще нет смысла что-то о ней говорить, потому что Ани Лорак уже давно себя дискредитировала, все уже знают кто она такая. Я не ожидала, что на другой день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас – всех заблокировала и удалила, – говорит певица.

Ирина Федишин высказалась об Ани Лорак, которая не говорит о войне россии против Украины
Ирина Федишин высказалась об Ани Лорак, которая не говорит о войне россии против Украины / Фото: Скриншот из YouTube, Instagram

Федишин разделяет мнение многих украинцев о том, что теперь ни Лорак, ни другие молчаливых звезд не ждут в Украине и шансов на возвращение у них нет.

Те люди, которые промолчали в такое тяжелое время, когда столько убитых людей, детией, украинцы в таком ужасе, эти люди не имеют будущего в Украине, как публичные личности. Они имели возможность, но промолчали… Я не уважаю их творчество, не хочу слышать их песни, для меня они пустое место, – заявила Ирина.

Однако Ирина вдохновляется украинцами, несокрушимостью нашего народа и искренне верит, что очень скоро Украину ждет победа!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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