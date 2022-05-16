Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ирина Федишин о скандале на Евровидении из-за Польши: Система оценивания дала сбой

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 16:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении" в Украине разгорелся скандал. Членов профессионального жюри от Украины обвинили в том, что они поставили Польше 0 баллов
Ирина Федишин заявила, что система оценивания на "Евровидении" дала сбой
Ирина Федишин заявила, что система оценивания на "Евровидении" дала сбой / Фото: instagram.com/irynafedyshyn, youtube.com

Ранее мы уже делали разбор этой ситуации и объяснили, почему начался скандал и как члены жюри, вероятно, обманули публику. При этом факт остается фактом: украинские судьи низко оценили выступление Польши, за что многие поляки обиделись на Украину – ведь большее количество украинских беженцев, которые покинули родную страну из-за нападении России, тепло приняли именно в Польше.

В своем Instagram-аккаунте член профессионального жюри Украины на "Евровидении", певица Ирина Федишин опубликовала пост, в котором сообщила новые подробности.

Реклама

Ирина также подчеркнула, что не только украинское жюри низко оценило выступление поляка Ochman на песенном конкурсе.

Жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев. Я понимаю, что всем это не аргумент. Но это все-таки документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, давайте отбросим политику и просто будем откровенными. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинского жюри. Вопрос риторический – жюри всей Европы тоже не компетентено?

Кроме этого, по словам певицы, система подсчета баллов на "Евровидении" дала сбой!

Только что до меня дошли сведения о том, что система оценивания дала сбой и не правильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов.

Скриншот: Instagram

К слову, Польша получила довольно высокую оценку от Украины – 12 баллов из 24 возможных. Правда, все эти баллы дали обычные украинцы, отправившие сотни тысяч платных SMS.

Реклама

Тысячи украинцев оставили свои сообщения с извинениями перед польским исполнителем на его страничке в Instagram.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять