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Ирина Федишин оголила плечи в стильном цветочном платье на свадьбе у родственников: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
26 июля, 13:05
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Артистка опубликовала несколько кадров со свадьбы – на торжестве она была со своим супругом и детьми. Поклонники Ирины отметили, что ей очень идет такой фасон платья
Ирина Федишин показала стройную фигуру в цветочном платье
Ирина Федишин показала стройную фигуру в цветочном платье / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин поддерживает свою фигуру в тонусе, посещая спортазл, поэтому легко может позволить себе надеть наряд любого фасона – на артистке практически все будет смотреться отлично. Точно так же, как и цветочное платье, которое она выбрала для праздника.

Подобные платья фасона "русалка", наверное, никогда не выйдут из моды. Они выгодно подчеркивают фигуру, создавая красивый и романтичный образ.

Ирина Федишин нарядилась в яркое платье на свадьбе у родственников
Ирина Федишин нарядилась в яркое платье на свадьбе у родственников / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Свой look Ирина дополнила ярким макияжем, в котором акцент сделала на губы, накрасив их красной помадой. Артистка также надела стильные серьги-кольца, украшенные цветами. Волосы Федишин уложила волнами.

Ирина Федишин с супругом посетила свадьбу родственников
Ирина Федишин с супругом посетила свадьбу родственников / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин второй раз выходит замуж за своего супруга – таким образом пара решила отметить 15-летие брака.

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Пара часто вспоминает свое знакомство, которое произошло после одного из концертов Ирины. Ирина Федишин и Виталий Човнык поженились 29 июля 2006 года. Они воспитывают двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.

Камнем преткновения в отношениях с мужем сейчас стоит вопрос о переезде из Львова в Киев. Пара живет во Львове, но часто ездит в Киев по работе.

Ранее Ирина Федишин призналась, почему продала квартиру в Болгарии.

Смотрите интервью Ирины Федишин для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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