Ирина Федишин оголила плечи в стильном цветочном платье на свадьбе у родственников: фото

Ирина Федишин поддерживает свою фигуру в тонусе, посещая спортазл, поэтому легко может позволить себе надеть наряд любого фасона – на артистке практически все будет смотреться отлично. Точно так же, как и цветочное платье, которое она выбрала для праздника.
Подобные платья фасона "русалка", наверное, никогда не выйдут из моды. Они выгодно подчеркивают фигуру, создавая красивый и романтичный образ.
Свой look Ирина дополнила ярким макияжем, в котором акцент сделала на губы, накрасив их красной помадой. Артистка также надела стильные серьги-кольца, украшенные цветами. Волосы Федишин уложила волнами.
Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин второй раз выходит замуж за своего супруга – таким образом пара решила отметить 15-летие брака.
Пара часто вспоминает свое знакомство, которое произошло после одного из концертов Ирины. Ирина Федишин и Виталий Човнык поженились 29 июля 2006 года. Они воспитывают двух сыновей — 10-летнего Юрия и 5-летнего Олега.
Камнем преткновения в отношениях с мужем сейчас стоит вопрос о переезде из Львова в Киев. Пара живет во Львове, но часто ездит в Киев по работе.
Ранее Ирина Федишин призналась, почему продала квартиру в Болгарии.
Смотрите интервью Ирины Федишин для "Зіркового шляху":