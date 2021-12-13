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Ирина Федишин планирует стать многодетной мамой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 12:10
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Певица Ирина Федишин рассказала журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", о воспитании сыновей и о планах стать мамой в третий раз
Ирина Федишин призналась, что мечтает о третьем ребенке
Ирина Федишин призналась, что мечтает о третьем ребенке / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица Ирина Федишин, которая недавно рассказала о самом дорогом подарке супруга, воспитывает с супругом двух сыновей. По словам звезды, она не любит брать в руки ремень, но иногда приходится.

Я плохо отношусь к физическому наказанию. Очень редко я могу взять ремень. Но перед этим я десять раз скажу. Два раза было – брала. Ну, чтобы это какое-то избиение было – конечно, что нет. Но если уж не доходит с 10 раза, такое бывало, что я таки брала ремень и говорила – ну вы сами напросились. У меня нервы не стальные, – поделилась певица.

Ирина Федишин, Виталий Човнык и их сыновья Юра и Виталик
Ирина Федишин, Виталий Човнык и их сыновья Юра и Виталик / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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Ирина Федишин признается – на двух сыновьях не планирует останавливаться и уже подумывает, чтобы стать мамой в третий раз.

Теперь, когда мы с супругом говорим о третьем ребенке, я бы уже хотела полный декрет. Конечно, ты соскучишься по сцене, время от времени, хочется к зрителям. Но, чтобы такой безумный темп был, я бы уже не хотела, – рассказала знаменитость.

Напомним, что к 15-летнему юбилею семейной жизни с Виталием Човныком Ирина Федишин записала дуэт с ним.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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