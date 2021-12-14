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Ирина Федишин поделилась подробностями, как стала жертвой автоворов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 13:37
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Несколько недель назад дорогой автомобиль Ирины Федишин ограбили – угонщики сняли фары и зеркала, цены на которые к этой модели просто зашкаливают. Случилось это посреди дня, когда машина была припаркована прямо у дома.
Ирина Федишин стала жертвой автоворов
Ирина Федишин стала жертвой автоворов / Фото: скриншот

За кулисами концерта "Музыкальная платформа. Лучшая песня года", который зрители телеканала "Украина" увидят в ночь с 31 декабря на 1 января, Ирина Федишин поделилась подробностями инцидента.

Мы всегда оставляли ее под присмотром, а на этот раз припарковали под домом. Выхожу из дома – а там такая картина, было очень неприятно. Мы вызвали полицию, они сейчас разбираются. Я должна была сразу уезжать, потому что у меня была запланирована съемка. Пока новостей нет, но когда заходишь на сайт объявлений, видишь там очень много таких фар. И ощущение такое, что они также сняты с других автомобилей, – рассказала Ирина Федишин.

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Но это не единственная неприятность, которая случилась с автомобилем певицы. Буквально за несколько дней до ограбления машина попала в ДТП, поэтому журналисты программы "Зірковий шлях" решили поинтересоваться у Ирины, не планируют ли они с мужем продать ее.

Нет. Значит так должно быть, я нормально отношусь к этому, не воспринимаю, как знак, что надо от нее избавиться. Просто так сложились обстоятельства. На самом деле этот автомобиль для нас счастливый, мы много лет на нем ездим, он принес нам очень много эмоций, радости. Неприятно, конечно, что так происходит, но мы надеемся, что скоро все наладится, – отметила артистка на съемочной площадке "Музыкальной платформы".

В концерте-награждении "Музыкальная платформа. Лучшая песня года" также зажгут:

  • Оля Полякова,
  • VERKA SERDUCHKA,
  • MONATIK,
  • LOBODA,
  • DZIDZIO,
  • ALEKSEEV,
  • Александр Пономарев,
  • Артем Пивоваров,
  • Наталья Могилевская,
  • Павел Зибров,
  • Ирина Билык,
  • TAYANNA,
  • Злата Огневич,
  • SLAVA KAMINSKA

Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа. Лучшая песня года" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

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Ранее Ирина Федишин рассказала о планах стать многодетной мамой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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