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Ирина Федишин оказалась гомофобкой: "Я четко знаю, что это тяжелый грех"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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18 мая, 11:37
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Украинская певица Ирина Федишин неоднозначно высказалась в адрес ЛГБТ-сообщества, назвав их "грешниками". На высказывания певицы уже ответила травести-дива Монро
Ирина Федишин резко высказалась о ЛГБТ-сообществе
Ирина Федишин резко высказалась о ЛГБТ-сообществе / Фото: Скриншот из видео

Не успела Ирина Федишин отойти от скандала с баллами для Польши на "Евровидении-2022", как снова нарвалась на хейт в социальных сетях.

Украинскую певицу осудили за ее неоднозначные высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества. В интервью Алине Дороти Федишин заявила, что считает представителей сексуальных меньшинств "грешниками".

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ЛГБТ-сообщество для меня...я этого не понимаю. Для меня это большой грех. Я этих людей не осуждаю, это их жизнь, если им так нравится, но мы будет отвечать перед богом. Я духовный человек и я четко знаю, что это тяжелый грех... но каждый делает выводы, мы все разные, все грешат. Вам нравится себя разрушать – пожалуйста, разрушайте, – заявила певица.

Также Федишин призналась, что во время оценивания участников Евровидения-2022, ей было трудно, ведь певцы из многих стран являются членами ЛГБТ. Поэтому она старалась "абстрагироваться" от этого.

Монро ответила

На скандальное заявление певицы уже успела ответить травести-дива Монро, которая активно поддерживает движение сексуальных меньшинств в Украине.

В своем Facebook артистка заявила, что шокирована тем, что сказала Федишин.

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Мой мозг пылает: оказывается певица Ирина Федишин – гомофобка, считает ЛГБТ разрушающими себя грешниками (это прямая речь) и ее приглашают в жюри самого эгегейского конкурса в Европе. Как так, Карл? Б**дь. Ну, сиди в своем маленьком храме, пой для духовных верующих и не лезь в ту гейропу. Нет, надо же вс***ся! Маленькая био справка: имеет экономическое образование и окончила музыкальную школу. Такое, – написала Монро.

Ранее Ирина Федишин рассказала, что произошло с баллами для Польши.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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