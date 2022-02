"Искатели историй": 28 февраля на НЛО TV стартует новое развлекательное шоу

Именно с такой миссией в эфир телеканала НЛО TV врываются "Искатели историй" – рассказать об интересном, загадочном и даже мистическом.

28 февраля в 17:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера развлекательно-познавательного шоу "Искатели историй". В каждом выпуске ведущий Никита Вакулюк будет знакомить зрителя с необычными историями, неизвестными фактами истории, легендарными персонами и местами мистическими событиями.

Готовясь к весне, решили запустить на НЛО TV проект, который не только развлекает, но и дает возможность узнать что-нибудь новое. Надеюсь, наши зрители соскучились по такому формату и полюбят нового для канала ведущего – Никиту Вакулюка. В "Искателях историй", кроме фактов, также будут рассматриваться определенные теории, непонятные ученым явления. Но мы даем возможность зрителю самому решить, насколько реальными могут быть те или иные события. Как говорил слоган одного сериала: the Truth is out there,