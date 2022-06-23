Историческое событие: 17 звезд презентовали хит о несокрушимости Украины (видео)

Слова придумали под звуки бомбардировок, а клип снимали, рискуя жизнью

17 звезд презентовали хит о несокрушимости "Ми з України" / Фото: Коллаж: Сегодня

Песня – это душа украинского народа. Телеканал "Украина" с 17 артистами отечественного шоу-бизнеса презентовал песню "Ми з України". Слова композиции – это "спасибо" землякам за сплоченность и борьбу ради европейского будущего. Релиз клипа состоялся 23 июня на YouTube-канале "Украина". Он станет хитом и символом несокрушимости народа. И вот почему…

Звезды сплотились как никогда

Певцы Украины с разными голосами и сценическими образами объединились в единую команду музыкального фронта. Среди них: Оля Полякова, Михаил Хома (DZIDZIO), Наталья Могилевская, Тина Кароль, Фагот, Юлия Санина, MELOVIN, Оля Цибульская, ALEKSEEV, Настя Каменских, Злата Огневич, Александра Зарицкая (солистка группы "КАЗКА"), Сергей Бабкин, Андрей Пивоваров, Муаяд Абдельрахим (победитель проекта "Співають всі!").

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Они направили эмоции, накопленные с 24 февраля, в исполнение песни "Ми з України", напоминая миру, что быть украинцем – это круто.

Благодарю Бога, маму и папу за то, что я украинец, что переживаю вместе со своими земляками непростые, но очень важные времена. Быть частью чрезвычайного народа Украины – это для меня честь! Слава Украине! Героям Слава!, – отметил певец Михаил Хома (DZIDZIO).

Злата Огневич записывала песню в Чикаго, но с Украиной в сердце.

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Я – представитель культурного фронта. Так было до начала войны в Украине и так будет после нашей победы. Все мы, люди искусства, рассказываем о нашей стране всему миру с помощью музыки. Я записывала эту песню в Чикаго, где выступала на одном из благотворительных концертов в поддержку Украины, и думала, насколько я счастлива быть украинкой, что для меня честь быть с моей страной и моим народом единым целым. И я искренне верю в то, что мы победим, – уверяет певица Злата Огневич.

MELOVIN и Настя Каменских уверены, что объединение народа – это движущая сила на войне. Украинцы на разных фронтах приближают страну к победе.

Сейчас очень важно, чтобы все люди объединялись и делали вместе общее дело, которое приближает к победе нашу страну. Это не исключение и для артистов. Именно песня и видеоклип "Ми з України" объединили украинских исполнителей. И эта композиция станет народной, – отметил исполнитель MELOVIN.

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Вместе мы едины — мыслями, желаниями и общими действиями. Сейчас наш народ как никогда объединился ради победы и мирного будущего на нашей любимой Родине, – говорит певица Настя Каменских.

Оля Цибульская назвала патриотическую песню в совместном исполнении со звездными коллегами "эпохальным событием". Почему артистка права – поймете, прослушав хит.

Это вообще эпохальное событие. Мы наконец-то не меряемся яйцами, просмотрами и эшелонами. Наконец-то артисты все свои таланты сложили в одну корзину. Чтобы прибавить сил каждому украинцу. Чтобы эта песня оберегала и поддерживала в самые сложные моменты. Мы вместе! Мы едины! Мы преодолеем все дурное!, – сказала певица Оля Цибульская.

Для Артема Пивоварова реализованная песня – еще одно проявление взаимозависимости украинцев и +1 шаг к победе.

В борьбе за независимость украинцы максимально объединились. Мы каждый день демонстрируем миру, что в единстве наша сила. Сейчас мы перешли в другую фазу: взаимозависимость. И это важно, мы ведь фактически отстаиваем право на существование украинцев как нации. И пока мы вместе, нас не одолеть, – отмечает певец Артем Пивоваров.

Ведущие телеканала "Украина" спели

Воины информационного фронта канала "Украина" присоединились к лучшим голосам страны. Ведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов спели вместе со звездами шоу-биза. Почувствовали глубокий смысл слов и аранжировки, придуманные креаторами Артуром Железняком, Машей Личи и Сергеем Грачевым.

Создавая эту песню, чувствовал подъем, гордость и единство. А еще драйв от того, что мы лучшая нация на планете. В песне целый водоворот эмоций: боль, сопротивление, злоба и любовь, а любовь всегда побеждает. Поэтому песня – это мое видение мира: я украинец, а Украина – это свобода и любовь, – сказал телеведущий Владимир Остапчук.

Дата премьеры выбрана неслучайно (ред. – 23 июня): в эти дни ожидают решения Европейского Союза о статусе кандидата для Украины. И именно за мир во всей Европе сражаются сегодня с российским нашествием сыновья и дочери страны.

Съемочная команда и находившиеся в Украине во время создания клипа звезды рисковали жизнью. Реальность – реагировать мгновенно на сирены и быть готовым к бомбардировкам.

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Смотрите клип "Ми з України" и почувствуйте спектр эмоций, мотивирующий не сдаваться и верить в победу.