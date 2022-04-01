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История повторяется: неужели Дорофеева и Позитив повторят судьбу Потапа и Насти?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 20:00
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Люди продолжают шипперить Дорофееву и Позитива. В Сети появилось видео, в котором поклонники увидели любопытную параллель с Потапом и Настей
Поклонники мечтают увидеть свадьбу Дорофеевой и Позитива
Поклонники мечтают увидеть свадьбу Дорофеевой и Позитива / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/vremyaisteklo

Личная жизнь интересует поклонников не меньше, чем их творчество. В последние несколько недель в Сети активно обсуждают расставание Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Уже есть несколько предположений о том, что стало причиной разрыва. И пока официальных новостей по теме нет, делимся, с вами весьма любопытным видео, которое сейчас гуляет в ТикТок.

Так, есть фанаты, кто ностальгирует по паре Дантес-Дорофеева, но есть и те, кто все эти годы мечтает увидеть свадьбу Нади и Позитива.

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И в следующем видео они увидели интересную деталь: якобы в жизни Дорофеевой и Позитива наблюдается похожий сценарий, как у Потапа и Насти. А это значит, что в конце у экс-участников "Время и Стекло" будет свадьба! Во всяком случае, в этом уверены люди.

Смотрите и делайте свои выводы.

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@sliksluk###### , ? –

Масла в огонь подливает и тот факт, что в интервью Славе Демину Надя как-то рассказывала, что они с Алексеем Завгородним (настоящее имя Позитива – прим.ред.) познакомились за 2 года до создания "Время и Стекло". Более того, ходили на свидания. Между ними даже была влюбленность. Но ничего серьезного на тот момент не вышло. В итоге Позитив начал длительны отношения, которые закончились браком, с Аней Андрийчук, а Надя – с Владимиром Дантесом. Но сейчас оба брака уже в прошлом.

Надя Дорофеева и Позитив
Надя Дорофеева и Позитив / Фото: instagram.com/vremyaisteklo

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Отношения со сцены переросли в личную жизнь и у Насти Каменских с Алексеем Потапенко. Их роскошная свадьба в 20218-м году произвела эффект бомбы, заставив говорить о ней всех.

Потап и Настя
Потап и Настя / Фото: открытые источники

Кто знает, может, вскоре подобных новостей дождутся и поклонники группы "Время и Стекло". Мы продолжаем следить за сообщениями от артистов.

Напомним, Алексей Дурнев намекнул на новые отношения Дорофеевой.

К слову, вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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