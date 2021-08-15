Иван Дорн с супругой Настей пришли на открытие ОМКФ-2021 в нарядах от одного дизайнера

Иван Дорн и Настя Новикова стали гостями первого дня 12-го Одесского международного кинофестиваля. Пара прошлась по красной дорожке у главного театра города

Иван Дорн и Настя Новикова прошлись по красной дорожке ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Для ивента Ваня и Настя выбрали очень стильные луки от грузинского и украинского модельера Бичоллы Тетрадзе. Пара гармонично смотрелась вместе и идеально выглядела на фоне киношной атмосферы фестиваля.

Реклама

Фотографиями с красной дорожки ОМКФ-2021 супруги поделились на своих страничках в Instagram.

Платье Насти Новиковой ее фолловеры назвали самым красивым на вчерашнем мероприятии.

Реклама

Отметим, что Ваня и Настя все чаще стали появляться вместе на публике. Они поженились в 2013 году.

Реклама

В июле Иван Дорн в качестве участника посетил Каннский кинофестиваль – вместе с коллегами он представлял фильм "Петровы в гриппе", в котором сыграл одну из ролей.

Иван Дорн в футболке с украинским мотивом на фотоколле Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Для выхода артист выбрал стильный casual-образ, главной изюминкой которого стала надпись на футболке – Galya Carries Water, что в переводе на украинский означает слова из знаменитой украинской народной песни – "Несе Галя воду".

Предлагаем вспомнить лучшие моменты Одесского кинофестиваля-2020:

Реклама

Еще новости по теме: