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Иван Дорн с супругой Настей пришли на открытие ОМКФ-2021 в нарядах от одного дизайнера

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
15 августа, 15:03
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Иван Дорн и Настя Новикова стали гостями первого дня 12-го Одесского международного кинофестиваля. Пара прошлась по красной дорожке у главного театра города
Иван Дорн и Настя Новикова прошлись по красной дорожке ОМКФ-2021
Иван Дорн и Настя Новикова прошлись по красной дорожке ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Для ивента Ваня и Настя выбрали очень стильные луки от грузинского и украинского модельера Бичоллы Тетрадзе. Пара гармонично смотрелась вместе и идеально выглядела на фоне киношной атмосферы фестиваля.

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Фотографиями с красной дорожки ОМКФ-2021 супруги поделились на своих страничках в Instagram.

Платье Насти Новиковой ее фолловеры назвали самым красивым на вчерашнем мероприятии.

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Отметим, что Ваня и Настя все чаще стали появляться вместе на публике. Они поженились в 2013 году.

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В июле Иван Дорн в качестве участника посетил Каннский кинофестиваль – вместе с коллегами он представлял фильм "Петровы в гриппе", в котором сыграл одну из ролей.

Иван Дорн в футболке с украинским мотивом на фотоколле Каннского кинофестиваля
Иван Дорн в футболке с украинским мотивом на фотоколле Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Для выхода артист выбрал стильный casual-образ, главной изюминкой которого стала надпись на футболке – Galya Carries Water, что в переводе на украинский означает слова из знаменитой украинской народной песни – "Несе Галя воду".

Предлагаем вспомнить лучшие моменты Одесского кинофестиваля-2020:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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