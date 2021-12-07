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Иван Дорн прокомментировал свои гастроли в России: Это прививка от агрессии

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
7 декабря, 20:50
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После событий 2014 года Иван Дорн активно гастролировал в России, из-за чего его критиковали в Украине. И вот он впервые решил прокомментировать эту ситуацию
Иван Дорн впервые прокомментировал политическую ситуацию
Иван Дорн впервые прокомментировал политическую ситуацию / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Иван Дорн, который впервые снялся в фотосете с женой, заявил, что позиционирует себя как украинский артист, несмотря на то, где он выступает. По его словам, он на сцене представляет исключительно украинскую культуру. В то же время артист признался, что не отказывается давать концерты в России.

Он признал, что даже после российской агрессии и дальше там много гастролирует, но подчеркнул, что за границей остается "именно украинцем".

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Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главное для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает, – сказал Дорн в интервью Дмитрию Гордону.

Дорн объяснил, что считает свои выступления в России "прививкой от агрессии" между странами.

Я не считаю, что мои выступления в России вызывают там агрессию к нашей стране. Напротив, я считаю это прививкой от агрессии. Важно, чтобы голос Украины там звучал, – заявил артист.

Более того, исполнитель рассказал, что далеко не все россияне понимают, что вообще происходит между Украиной и РФ. По его словам, существуют люди, которые считают, что "Россия и Украина – это то же самое".

Я говорю, что это совсем другая страна. Это независимая страна со своей историей, своим будущим. У нас совсем другие ценности, другие принципы, у нас другой вкус, у нас другая культура – поделился певец.

Кроме того, он прокомментировал происходящее на востоке Украины. Он признался, что до сих пор не может поверить, что страна осталась без Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

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У меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех событий остаемся без части Донецкой области, Луганской области, без Крыма, то, что на Донбассе военный конфликт, и то, что между Украиной и Россией война... Это полный п** *ец", – признался Ваня.

Кстати, часть интервью, преимущественно касавшуюся политики, Дорн дал на украинском языке. Он сказал, что это его позиция.

Смотрите полное интервью Ивана Дорна в программе "В гостях у Гордона":

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