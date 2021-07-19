Иван Дорн опрометчиво назвал российский город "братом": Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой

Украинский артист, который в последние годы не раз гастролировал по России, снова выступил в одном из местных городов. Во время концерта певец сделал сенсационное заявление, тем самым восхвалив Кремль

Иван Дорн назвал город в России "братом" / Фото: instagram.com/davor660

Певец Иван Дорн, который ранее в футболке с надписью "Несе Галя воду" засветился в компании российских звезд в Каннах, спел на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде. Во время выступления артист не только исполнил хиты, но и зачитал собственные стихи, которые посвятил городу и назвал его "братом".

Как сообщает издание NewsNN, Иван Дорн растрогал зрителей стихотворением к 800-летию города.

Реки за спиной сливают русло: два — в один поток. Стрелка град оберегает восьмисотый уже год. Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной. Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой. Нижний Новгород холмистый с характерною чертой, Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой. Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат. Кто сегодня твой соперник? Ха! Банда киевских ребят, что уже схватили сцену и прогнули под себя. И хотят, чтоб им склонилась прям вся набережная!, – зачитал Иван Дорн.

Иван Дорн в Нижнем Новгороде / Фото: instagram.com/davor660

В 2017 году Иван Дорн в беседе с российским журналистом Юрием Дудем выразил уверенность, что Украина и Россия помирятся. Певец охарактеризовал войну между Россией и Украиной как просто "ссору" и сказал, что ему нравится считать украинцев и русских братьями.

Ранее Иван Дорн эпатажно позировал с российскими звездами на красной дорожке в Каннах.