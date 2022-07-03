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Иван Дорн заступился за Юрия Дудя: "Он все-таки не пропутинский". Что сказал про Собчак?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 июля, 14:53
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Исполнитель заявил, что не считает российского журналиста и блогера пропагандистом Кремля. Чем ещё поделился певец – читайте в материале
Иван Дорн сказал, что думает о Дуде и Собчак
Иван Дорн сказал, что думает о Дуде и Собчак / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что Юрий Дудь уехал и России и сейчас продает там свою недвижимость, многие считают его рупором Кремля.

Певец Иван Дорн лично знаком с журналистом и считает, что все-таки он старается доносить правдивую информацию своей аудитории.

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Я не считаю Дудя пропагандистом. Я не могу быть уверенным на 100%, потому что сейчас я не могу ни о чем стопроцентно. Но мне кажется, что он хочет, чтобы Россия была нормальной страной, не путинской. Все, что он делает, интервью и контент, говорят о том, что он не пропутинский, – сказал Дорн в интервью "Слава+".

Как отметил певец, сейчас и в России к Дудю относятся без уважения, ведь власти признали его иностранным агентом и теперь его въезд в РФ ограничен.

Иван Дорн на интервью у Юрия Дудя/Скриншот из YouTube

Что же касается коллеги Дудя, журналистки Ксении Собчак, которая также брала интервью у Дорна, исполнитель колеблется с ответом.

Про Собчак не знаю. Там я не могу утверждать, – сказал исполнитель.

Ранее Иван Дорн признался, при каких условиях он готов вернуться в Москву.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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