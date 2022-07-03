Иван Дорн заступился за Юрия Дудя: "Он все-таки не пропутинский". Что сказал про Собчак?

Несмотря на то, что Юрий Дудь уехал и России и сейчас продает там свою недвижимость, многие считают его рупором Кремля.
Певец Иван Дорн лично знаком с журналистом и считает, что все-таки он старается доносить правдивую информацию своей аудитории.
Я не считаю Дудя пропагандистом. Я не могу быть уверенным на 100%, потому что сейчас я не могу ни о чем стопроцентно. Но мне кажется, что он хочет, чтобы Россия была нормальной страной, не путинской. Все, что он делает, интервью и контент, говорят о том, что он не пропутинский, – сказал Дорн в интервью "Слава+".
Как отметил певец, сейчас и в России к Дудю относятся без уважения, ведь власти признали его иностранным агентом и теперь его въезд в РФ ограничен.
Что же касается коллеги Дудя, журналистки Ксении Собчак, которая также брала интервью у Дорна, исполнитель колеблется с ответом.
Про Собчак не знаю. Там я не могу утверждать, – сказал исполнитель.
Ранее Иван Дорн признался, при каких условиях он готов вернуться в Москву.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"