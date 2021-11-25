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Иванна Онуфрийчук объяснила, зачем организовала две роскошные свадьбы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
25 ноября, 09:11
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У телеведущая Иванна Онуфрийчук было две свадебные церемонии – на Мальдивах в феврале, и в ноябре в Украине
Иванна Онуфрийчук показала новые фото со свадьбы в Киеве
Иванна Онуфрийчук показала новые фото со свадьбы в Киеве / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Телеведущая у себя в соцсетях с удовольствием делится фото со свадебной церемонии с казахским миллионером Алмазом в Киеве . Как призналась Онуфрийчук, ее часто стали спрашивать, зачем пара устроила вторую свадьбу после торжества на Мальдивах.

Не знаю, как у вас, но у нас в Винницкой области принято гулять свадьбу несколько раз. Сколько помню себя, столько и знаю, что делают свадьбу сначала у невесты, потом у жениха или наоборот. Мне этот обычай очень нравится. Это хороший повод собрать вместе родных и близких людей, устроить красивый праздник. Почему бы и нет? – написала Иванна в Instagram.

Свадьба Иванны Онуфрийчук в Киеве
Свадьба Иванны Онуфрийчук в Киеве / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

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Как отметила Иванна, на Мальдивах нельзя официально оформить отношения. Поэтому пара решила расписаться в Киеве.

Более того, мне очень хотелось пригласить родных Алмаза в Украину, показать им самые красивые места и наши обычаи, – объяснила Иванна Онуфрийчук.

Напомним, в начале года Иванна Онуфрийчук со своими избранником Алмазом сыграли роскошную свадьбу на Мальдивах. Гостей развлекали топ-артисты: Дан Балан, MONATIK. Также на мероприятии выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO’S. Ведущими были Александр Белов и Екатерина Варнава.

Иванна Онуфрийчук свадьба на Мальдивах
Иванна Онуфрийчук свадьба на Мальдивах / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

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Однако официально брак пара заключила в ноябре в Киеве. На второй свадьбе Иванны и Алмаза выступили Верка Сердючка, Tamerlan&Alenа и Дан Балан.

Смотрите эксклюзивное интервью Иванны Онуфрийчук:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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