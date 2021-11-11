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Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера. Смотрим фото со свадьбы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 15:53
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Недавно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Иванна призналась, что у них с супругом-миллионером Алмазом все никак не получается официально оформить отношения
Иванна Онуфрийчук и казахский миллионер Алмаз официально оформили отношения
Иванна Онуфрийчук и казахский миллионер Алмаз официально оформили отношения / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

По словам Иванны, они с супругом не могли определится в какой стране пойдут в ЗАГС. Телеведущая хотела в Украине, а Алмаз – в Швейцарии. Но сегодня этот вопрос пара закрыла. Иванна и Алмаз расписались в Украине.

Телеведущая до последнего не рассказывала о предстоящем событии. Только утром она написала в InstaStories, что сегодня для нее очень важный день.

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Для свадьбы в Украине Иванна Онуфрийчук выбрала два свадебных платья.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Теперь официально жена Алмаза, – подписала фото телеведущая.

Скриншот: Instagram

Напомним, в начале года Иванна Онуфрийчук со своими избранником – казахским миллионером Алмазом сыграли роскошную свадьбу на Мальдивах. Гостей развлекали топ-артисты: Dan Balan, MONATIK. Также на мероприятии выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO’S. Ведущими были Александр Белов и Екатерина Варнава.

Смотрите эксклюзивное интервью Иванны Онуфрийчук:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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