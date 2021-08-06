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Иво Бобул впервые признался, что перенес операцию

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
6 августа, 19:35
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Минувший год для Народного артиста Украины Иво Бобула тоже был непростым. Во время первого локдауна у него начались проблемы со здоровьем
Иво Бобул рассказал об операции
Иво Бобул рассказал об операции / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94, facebook.com/dmytro.vaha

Эксперт музыкального шоу "Співають всі!" телеканала "Украина", певец Иво Бобул, который ранее возмутился украинской эстрадой, первые признался, что перенес хирургическую операцию. Постоянное пребывание дома из-за жесткого карантина плохо повлияло на сосуды Иво – у артиста появились тромбы.

Об этом певец рассказал изданию "Факты". Он отметил, что в то время чувствовал себя угнетенно.

В первый карантин мы все сидели дома, из-за чего я заработал себе тромбы и пришлось делать операцию. Дома ничем и не занимался. Были очень депрессивные настроения, потому что когда в новостях показывают один негатив, где тебе взять позитив? Проводил время с сыном, но я за него тоже переживал, за родных, жену. В магазин с нашей семьи ходил только я, – поделился Иво Бобул.

Иво Бобул на съемках шоу "Співають всі"
Иво Бобул на съемках шоу "Співають всі" / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Сейчас Иво Бобул уже вернулся к работе и вошел в состав ста экспертов нового шоу "Співають всі!".

Смотрите большое интервью Иво Бобула о его творчестве, карьере и дружбе с Кучмой:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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