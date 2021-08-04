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Избиение танцора Дорофеевой. Нападавшего уволили из УГО

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
4 августа, 16:50
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В Управлении госохраны заявили, что поступок военного – позорный и недопустимый
Нападавшего на танцора Евгения Гончаренко выгнали из лав Управления госохраны. Коллаж "Сегодня"
Нападавшего на танцора Евгения Гончаренко выгнали из лав Управления госохраны. Коллаж "Сегодня"

Работника Управления государственной охраны (УГО), которого подозревают в избиении танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, уволили с должности.

Об этом сообщили на странице УГО в Facebook.

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Отмечается, что 4 августа по этому поводу провели служебное совещание и решили уволить военного. В пресс-службе назвали поступок мужчины позорным и недопустимым проявлением агрессии.

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - говорится в публикации.

В тренде

Что произошло?

На днях в ходе внезапно возникшего конфликта между 28-летним работником УГО и 22-летним участником шоу-балета, который вступился за девушку, подозреваемый нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. Пострадавший Евгений находится в медикаментозной коме после трепанации черепа.

Напомним, что делом занялось Государственное бюро расследований. Нападавшему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Кроме того, суд в Киеве уже избрал меру пресечения подозреваемому – Евгения Беспалого взяли под стражу на 60 суток.

Татьяна Очеретяная
Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина

Каждый день узнаю новое о том, что происходит в регионах нашей необъятной родины – и рассказываю читателям. В 2021 году закончила КНУКиИ, специальность "Журналистика". На сайте Segodnya.ua работаю с апреля 2019-го.

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