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Избиение танцора Дорофеевой. Нападавший мог быть из Управления госохраны

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 августа, 21:40
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В УГО уже проверяют информацию, работает ли подозреваемый в госорганах
В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"
В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"

В Сети предполагают, что мужчина, который избил танцора из балета Нади Дорофеевой, мог работать в Управлении государственной охраны Украины.

В частности, об этом написала Анна Салата в Facebook.

Она отметила, что нападающий якобы уже удалился из всех соцсетей, однако люди сделали снимки его страницы и узнали место работы.

Сайту "Сегодня" сообщили в УГО, что уже назначена служебная проверка инцидента.

"Вне зависимости от того, будет ли выявлена вина нашего сотрудника, принято решение оказать помощь пострадавшему", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе охраны.

Певица Надия Дорофеева уточнила, что врачи завтра будут пытаться вывести Женю из комы.

"Чувака этого уже нашли, им уже занимаются правоохранительные органы. Женечка сейчас в коме и завтра его попытаются из нее вывести", – рассказала Дорофеева.

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Игорь Серов
Игорь Серов Ведущий обозреватель

Моя специализация – резонансные преступления, происшествия и катастрофы. Профессионально занимаюсь журналистикой с 1996 года, а с 2005-го работаю в ведущих СМИ Украины. Сотрудничал с редакцией газеты "Новое русское слово" (США) и журналом National Geographic. В октябре 2019 года присоединился к команде Segodnya.ua.

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Татьяна Очеретяная
Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина

Каждый день узнаю новое о том, что происходит в регионах нашей необъятной родины – и рассказываю читателям. В 2021 году закончила КНУКиИ, специальность "Журналистика". На сайте Segodnya.ua работаю с апреля 2019-го.

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