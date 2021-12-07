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Избранник Златы Огневич рассказал, почему не спешит снова становиться отцом

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
7 декабря, 14:35
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Именно Андрею Задворному удалось покорить сердце Златы Огневич в реалити. У мужчины уже есть дочь от предыдущих отношений, однако готов ли он снова стать отцом?
Андрей Задворный рассказал, когда планирует стать отцом во второй раз.
Андрей Задворный рассказал, когда планирует стать отцом во второй раз. / Фото: пресс-служба СТБ, instagram.com/zadvornyi_andrii

Всем уже известно, что в финале "Холостячки-2" певица сказала то сладкое "да" Андрею. Однако зрители крайне возмущены решением главной героини и считали, что именно Дима Шевченко идеальная пара для Златы. Но как бы то ни было, выбор сделан и артистка решила строить романтические отношения с Задворным.

У мужчины уже есть дочь Кира от предыдущего брака. Но поклонников теперь интересует, готов ли бизнесмен ко второму ребенку в новых отношениях?

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Избранник Златы Огневич отметил, что, безусловно, хотел бы стать отцом: "Мой однозначный ответ на этот вопрос – да, хочу" . Более того, у Андрея уже есть опыт и он понимает, что такое беременность, роды и забота о ребенке.

В то же время Задворный объяснил, что стать отцом во второй раз не спешит. Как объяснил мужчина, он хотел бы избежать сценария, случившегося в отношениях с экс-женой.

Андрей Задворный рассказал о детях. Фото: Instastories/zadvornyi_andrii

Также, по его словам, он хочет быть уверен в любимой, чтобы их общий ребенок рос в полноценной семье.

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У меня нет спешки по двум причинам: у меня есть Кира, и я хочу достаточно глубоко узнать о партнере, чтобы ребенок рос в полноценной семье, рядом со мной, – сказал Андрей.

Кстати, если вы вдруг не видели финальный выпуск "Холостячки-2", то мы вам предлагаем узнать самые интересные и пикантные моменты эпизода в нашем материале.

А еще стало известно, что вместо Огневич героиней шоу могла стать другая известная певица. Однако она не прошла кастинг и в результате выбрали именно Злату.

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Анастасия Рогожинская
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