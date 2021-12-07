Избранник Златы Огневич рассказал, почему не спешит снова становиться отцом

Именно Андрею Задворному удалось покорить сердце Златы Огневич в реалити. У мужчины уже есть дочь от предыдущих отношений, однако готов ли он снова стать отцом?

Андрей Задворный рассказал, когда планирует стать отцом во второй раз. / Фото: пресс-служба СТБ, instagram.com/zadvornyi_andrii

Всем уже известно, что в финале "Холостячки-2" певица сказала то сладкое "да" Андрею. Однако зрители крайне возмущены решением главной героини и считали, что именно Дима Шевченко идеальная пара для Златы. Но как бы то ни было, выбор сделан и артистка решила строить романтические отношения с Задворным.

У мужчины уже есть дочь Кира от предыдущего брака. Но поклонников теперь интересует, готов ли бизнесмен ко второму ребенку в новых отношениях?

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Избранник Златы Огневич отметил, что, безусловно, хотел бы стать отцом: "Мой однозначный ответ на этот вопрос – да, хочу" . Более того, у Андрея уже есть опыт и он понимает, что такое беременность, роды и забота о ребенке.

В то же время Задворный объяснил, что стать отцом во второй раз не спешит. Как объяснил мужчина, он хотел бы избежать сценария, случившегося в отношениях с экс-женой.

Андрей Задворный рассказал о детях. Фото: Instastories/zadvornyi_andrii

Также, по его словам, он хочет быть уверен в любимой, чтобы их общий ребенок рос в полноценной семье.

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У меня нет спешки по двум причинам: у меня есть Кира, и я хочу достаточно глубоко узнать о партнере, чтобы ребенок рос в полноценной семье, рядом со мной, – сказал Андрей.

Кстати, если вы вдруг не видели финальный выпуск "Холостячки-2", то мы вам предлагаем узнать самые интересные и пикантные моменты эпизода в нашем материале.

А еще стало известно, что вместо Огневич героиней шоу могла стать другая известная певица. Однако она не прошла кастинг и в результате выбрали именно Злату.

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