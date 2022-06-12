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Известную украинскую журналистку и ее сына в Германии жестко обматерил россиянин (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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12 июня, 18:37
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Украинская телеведущая и интервьюер Анна Олицкая наткнулась на хамство в Германии. Девушку и ее сына обматерил агрессивный россиянин, который давно не живет в РФ
Анну Олицкую обматерил безумный россиянин в Германии
Анну Олицкую обматерил безумный россиянин в Германии

Видео инцидента появилось на странице Олицкой в Instagram. В Instastories журналистка пыталась поделиться подробностями истории, однако ее профиль попал в теневой бан и видео были удалены.

Тем не менее, Анне удалось опубликовать видео, на котором отчетливо видно лицо хама, а также его друга. Словесная перепалка между мужчиной и Олицкой началась после того, как сын ведущей крикнул "Слава Украине". Это не понравилось незнакомцу – он подошел и в агрессивной форме начал выражать свое недовольство.

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Какая "Слава Украине"? Вы че, бл*дь, еб*нулись? Я не хочу тут слышать какую-то "Слава Украине", я вам кричу "Слава России"? Я слышал, как мои дети пришли и сказали, что тут кричат "Слава Украине" – че за х*йня? – наехал на Анну незнакомец.

Когда Анна поинтересовалась у мужчины, почему он говорит по-русски в Германии, он ответил, что уже 25 лет живет в этой стране, но родился в России.

Потом неадекватный начал кричать на Олицкую и называть ее "укропом и фашисткой". Анна не растерялась и ответила хаму, что на самом деле фашисты – это русские, которые пришли убивать и грабить украинцев на территорию Украины.

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В Instastories Анна сообщила, что готовится написать заявление в полицию.

Скриншот: Instagram

Ранее мы сообщали, что в Берлине напали на украинских журналистов у мемориала советским солдатам.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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