Известные украинские артисты отказались выступить на концерте ко Дню Независимости

Совсем скоро на НСК "Олимпийский" пройдет концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України". Однако некоторые украинские артисты отказались участвовать в нем

"Антитела" и "Бумбокс" отказались выступить на концерте ко Дню Независимости / Фото: instagram.com/boomboxfamily, facebook.com/antytilaofficial

После того как режиссер праздничного шоу Катя Царик прояснила скандал с Green Grey, которых убрали из концерта ко Дню Независимости Украины, она прокомментировала, какие артисты отказались выступать на мероприятии. Режиссер сообщила, что у некоторых музыкантов уже были запланированы выступления в других городах, другие же – просто отказались.

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Об этом Катя Царик рассказала на одном из украинских телеканалов, передает УНН.

Кто из артистов отказался выступать на концерте к 30-летию независимости Украины?

Катя Царик призналась, что ей очень хотелось бы видеть на сцене в этот день "Бумбокс", но группа "корректно отказалась от участия".

Отклонил приглашение и вокалист Тарас Чубай из рок-группы "Плач Єремії". Он тоже не захотел выступать на благотворительном концерте.

Три популярных украинских группы – "Друга ріка", Onuka, "Антитіла" – принимают участие в праздничных мероприятиях в других городах, поэтому тоже не выйдут на сцену НСК "Олимпийский" 24 августа.

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Onuka / Фото: instagram.com/onukaofficial

Еще одна группа, которая не выступит 24 августа – Green Grey, с которой организаторы вели переговоры.

Мы очень хотели, чтобы Green Grey выступил, мы вели переговоры и мы создавали для них номер. Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращения одного из участников, а именно Мурика, по языковому закону, нас это все поставило в такой некоторый шок. Нам показалось это очень некорректным в отношении этого праздника, поэтому нам пришлось расстаться на этот праздник, – прокомментировала Катя Царик.

Катя Царик – режиссер концерта ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/katyatsarik

Ранее сообщалось, какие звезды выступят на шоу ко Дню Независимости Украины на "Олимпийском".

Шоу состоится на НСК "Олимпийский" в 18:00.

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