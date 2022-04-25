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Jerry Heil, "Антитела", Алина Паш и другие звезды выступили на благотворительном концерте в Варшаве в поддержку Украины

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 22:52
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Прямо сейчас в Варшаве, на площади Пилсудского, проходит масштабный концерт в поддержку Украины "Слава Україні" — благотворительное мероприятие, призванное собрать деньги для нашей страны
Средства, собранные во время концерта, пойдут в помощь украинцам
Средства, собранные во время концерта, пойдут в помощь украинцам / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/alinapash, instagram.com/go_a_band

С момента, как Россия напала на Украину, весь цивилизованный мир объединился вокруг нашей страны в борьбе со страной-террористом. И сейчас у новая порция вестей о благотворительном мероприятии в пользу украинцев. В рамках благотворительного концерта состоится сбор средств в поддержку нашей страны, которые будут переданы Национальному банку Украины.

Прямо сейчас идет благотворительный концерт в поддержку Украины "Слава Украине". Прямая трансляция мероприятия стартовала 25 апреля в 20:00 на канале "Украина 24".

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В концерте принимают участие многие украинские и европейские артисты. Среди них: Алина Паш, TAYANNA, Go_A, Нина Матвиенко и Тоня Матвиенко, Jerry Heil, скрипач Александр Божик, Светлана Тарабарова, "Пикардійська терція", Urszula, Sebastian Riedel, Kasia Stankiewicz & Varius Manx, Justyna Steczkowska, Kamil Bednarek, Ania Rusowicz, Grubson, Józefina, Małgorzata Ostrowska, Piotr Cugowski, Wernyhora (Daria Kosiek) и многие другие.

Go_A
Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

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Также зрители увидят прямые включения артистов из Киева, Львова и даже Нью-Йорка!

Организатором концерта выступил Bank Gospodarstwa Krajowego.

Мы посвящаем этот концерт женщинам, которые находятся здесь, в Польше, в разлуке со своими мужьями, отцами и сыновьями, которые нуждаются в поддержке, не только финансовой, но и духовной и психической,

– сказала председатель правления BGK Беата Дашиньска-Музычка.

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Чтобы присоединиться к сбору средств, сохраните себе следующую информацию:

Деньги можно перевести через посредство BLIK, SMS и непосредственно на специально созданный счет:

  • 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (назначение перевода: Поддержка Украины, получатель перевода: Национальный банк Украины).

О средствах, которые удалось собрать благодаря мероприятию, будет объявлено позже.

Также не пропустите подборку украинских военных песен для поддержания боевого духа.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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