Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Джоли в Украине

Как вырос Веня!

Гага высмеяла РФ

Сын Калкина

Отношения Даши

Херд снова врет
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Jerry Heil и Kalush Orchestra записали песню про Анджелину Джоли, которая спасет украинцев (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 16:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Музыканты очень хотят, чтобы актриса лично услышала трек
Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили песню Анджелине Джоли
Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили песню Анджелине Джоли / Фото: instagram.com/thejerryheil, Скриншот из видео

Вчера в СМИ и соцсетях обсуждали приезд Анджелины Джоли в Украину. Голливудская звезда во Львове встретилась с людьми, пострадавшими от российской агрессии.

Пока жители и гости Львова бегали по городу в поисках Джоли, Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили знаменитости трек.

Реклама

Реклама

Jerry Heil рассказала, что в песне провела параллели между приездом Джоли в Украину и недавним фильмом студии Marvel, где Анджелина сыграла Тену – представительницу расы сверхлюдей – Вечных.

Вчера вдохновилась прибытием Анджелины Джоли. Мне сразу пришли строки о "Вечных" и Тене, богине войны. Анджелина Джоли по собственной воле (не по поручению ООН) прилетела во Львов. Встретив Kalush Orchestra, которые готовятся к "Евровидению", в ту же ночь я обратилась к ребятам, и мы записали этот припев без какой-либо подготовки прямо у них в номере.

Спасибо, Анджелина, за то, что привлекаешь внимание всего мира тогда, когда он привык слышать, что в Украине война. Пожалуйста, попроси своих друзей из Голливуда тоже приезжать к нам, ведь благодаря тебе теперь Украину снова слышат, – написала Джерри в Instagram.

Кстати рашистка Тина Канделаки обиделась на Анджелину Джоли, узнав, что та приехала в Украину. В своем Telegram-канале российская ведущая написала, что ее "тошнит" от актрисы.

На это отреагировал украинский продюсер Игорь Кондратюк, который назвал Канделаки "безмозглой бл*дью".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Стыд мужчинам-беглецам
Позитив

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять