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Jerry Heil перепела Басту на украинском языке: Это божественно

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 11:05
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Любительница делать каверы Jerry Heil подарила новую жизнь популярному треку "Сансара" российского исполнителя Басты. Песня зазвучала на украинском языке
Jerry Heil перепела Басту
Jerry Heil перепела Басту / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/bastaakanoggano

Jerry Heil, которая недавно нарвалась на хейт комментаторов из-за вакцинации, часто делится с подписчиками своими версиями известных песен.

В этот раз исполнительница решила дать новое звучание хиту российского рэпера Басты "Сансара". Певица перевела текст песни на украинских язык и перепела ее под собственный аккомпанемент на клавишах.

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Видео со своим исполнением Яна поделилась в Instagram. Jerry Heil призналась, что это одна из немногих композиций, которая заставляет ее плакать каждый раз.

У поклонников такая версия хита тоже вызвала слезы. Фанаты признались, что Jerry Heil удалось добавить треку пронзительности удачными оборотами украинского языка.

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  • "Это невероятно. Я обожаю эту песню и всегда хотела, чтобы она была на украинском языке"
  • "После просмотра этого видео, вы для меня открылись по-новому"
  • "Это божественно, не могу смотреть без слез"
  • "Омагад! На "небо перекинь" прибежала сюда! Это просто пушка!"
  • "Это супер! Можно влюбиться в эту песню заново!"
Фото – instagram.com/thejerryheil

Больше новостей о Jerry Heil:

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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