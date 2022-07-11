Jerry Heil рассказала о трансформации Дорофеевой и своем исцелении в Брюсселе

Певица и автор песен заинтриговала фанатов релизом экс-участницы "Время и Стекло". Также Яна рассказала о том, как Go_A спасли ее в Европе

Jerry Heil рассказала, как писала новые песни для DOROFEEVA / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/thejerryheil

За время полномасштабной войны Jerry Heil уже успела выступать на многих благотворительных концертах в Европе, а также записать четыре совместных песни с рэп-исполнительницей alyona alyona. На этом девушки не останавливаются. Они уже готовят для фанатов что-то новенькое в коллаборации с международными музыкантами. Таким образом, наши артистки хотят продвигать украинскую культуру в Европе.

Кроме того, Jerry Heil призналась, что она присоединилась к созданию украиноязычного альбома Нади Дорофеевой. Об этом Яна рассказала журналисту "МУЗВАРА" Юлиану Новаку.

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Изменения Дорофеевой

Вместе с alyona alyona и саунд-продюсером Ваней Клименко Jerry Heil написала три песни. Эти треки войдут в новый альбом экс-участницы группы "Время и Стекло".

Jerry Heil, alyona alyona и Ваня Клименко писали для Нади песни / Фото: instagram.com/thejerryheil

Для меня была честь написать песню для Нади. Я это делала не сама. Надя обратилась к саунд-продюсеру alyona alyona Ване Клименко, в это время мы работали вместе. Мы сделали для Нади три песни. Одну написали втроем – Ваня, я и Алена, вторую – я и Ваня и третью он сделал сам. Это круто, потому что нам удалось повлиять на смену музыкального вектора в творчестве человека, который делал русскоязычную музыку, – поделилась автор хитов.

По мнению Jerry Heil, они смогли написать песни, в которых ощущается глубина. Также Яна считает, что поклонники смогут услышать новую Дорофееву.

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Мне кажется, что это будет другая Надя. Это будет очень осмысленная, глубокая, при этом очень своя Надя Дорофеева, – рассказала певица.

По словам Jerry Heil, они втроем написали две лирические песни и одну игривую.

Яна признается, сейчас артисты меньше стали обращаться к ней по поводу написания песен. Она предположила, что это из-за нехватки финансов. По словам звезды, сейчас она пишет только для себя, а также написала для Дорофеевой.

Как Go_A исцелили Jerry Heil

Как мы уже упоминали, сейчас у певицы много благотворительных выступлений в Европе. Постоянное напряжение и усталость повлияли на здоровье артистки.

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Певица поделилась, что на одном из концертов перед самым выступлением у нее пропал...голос! Яна думала, что уже не выйдет на сцену. Но, как говорит певица, ее неожиданно "исцелило" выступление группы Go_A. Коллектив пел перед ней.

У Jerry Heil на благотворительном концерте пропал голос / Фото: instagram.com/thejerryheil

Я стояла под сценой, плакала и понимала, что не смогу спеть. И в какой-то момент я смотрю, как выступает группа Go_A. Пока они поют у людей какая-то неосмысленная, древняя программа срабатывает и без всякого призыва со сцены люди начинают браться за руки и вести хоровод. Прямо на улице Брюсселя, огромное количество украинцев. И меня разрывает, я стою рыдаю и у меня появляется голос, и как говорит: "Я иду на сцену". Катя (фронтвумен Go_A) сходит со сцены, я подхожу к ней с невероятной благодарностью, что это все действо меня исцелило. Для меня это выступление стало особенным, – поделилась Jerry Heil.

Раньше мы писали, как Jerry Heil вдохновилась стендапом Сердючки и посвятила трек Зеленскому, Киму и Арестовичу.