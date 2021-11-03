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Jerry Heil не успела вакцинироваться. Фанаты хейтят звезду за то, что спохватилась так поздно

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 16:53
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26-летняя певица оказалась в курьезной ситуации. Вскоре ей нужно лететь в США, а она до сих пор не вакцинирована. Девушка якобы хотела увидеть, как живется ее вакцинированным друзьям
Jerry Heil поделилась мнением о вакцинации.
Jerry Heil поделилась мнением о вакцинации. / Фото: instagram.com/thejerryheil

До осуществления мечты звезды из Василькова остались считанные недели, но только сейчас певица вспомнила о вакцинации , которая обязательна для пересечения границы США.

По словам Jerry Heil, теперь она не успевает сделать две дозы и даже найти нужную вакцину.

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Я не антивак, но собиралась ждать до последнего. Хотела посмотреть, как друзьям живется с чипом. А теперь безысходность, значит, – поделилась певица с фолловерами.

Девушка пожаловалась, что препарата Moderna нет, ждать две дозы Pfizer ей некогда, а CoronaVac "даже назвали таким, чтобы никто его не колол".

Певица решила обратиться за помощью к фанатам из других стран, которые бы посоветовали, где вакцинироваться Johnson&Johnson.

Вероятно, Jerry Heil выбирает этот препарат только потому, что для выработки стойкого иммунитета требуется всего одна доза.

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В Сети поклонники творчества девушки разделились на два лагеря: одни хейтят певицу за ее "позднее" решение, другие – начали давать рекомендации. Некоторые фолловеры советуют лететь девушке в Польшу, Австрию, Румынию, Словакию, страны Балтии, потому что там вакцинируют Johnson&Johnson.

Реакция фанатов Jerry Heil :

  • Это такая странная позиция "хотела посмотреть, как друзьям живется с чипом". Типа "пусть кто-то другой вырабатывает коллективный иммунитет, а я со стороны постою посмотрю", а как припекло так "поделитесь опытом".
  • Меня так радует, как люди, которые раньше не вакцинировались и упирались, как бараны, в данный момент бегают, как ошпаренные, и выстаивают в очередях на вакцинацию.
  • Учитывая ситуацию с ковидом в Украине, ваша позиция касательно вакцинации несколько безответственна. Вам не в Штаты, Яна, а обратно в Васильков нужно. И повзрослеть.
  • Я думал, у тебя есть в голове что-то, судя по тому, что ты веган. Но, вижу, ошибся.
  • Не торопись.
Скриншот Instagram

В то же время Jerry Heil ответила комментаторам, что она лишь пошутила о том, что якобы хотела переждать и посмотреть, что будет с другими вакцинированными людьми. Однако вопрос вакцинации никуда не исчез, поэтому звезда в активном поиске препарата для поездки в Соединенные Штаты.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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