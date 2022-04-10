Jerry Heil вдохновилась стендапом Сердючки и посвятила трек Зеленскому, Киму и Арестовичу

Артистка презентует новый трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ). И это то, что надо услышать каждому!

Новый трек от Jerry Heil надо услышать каждому! / Фото: instagram.com/thejerryheil

В это непростое для всей страны время рождается необычайный креатив, который является для всех и каждого порцией позитива и боевого духа. Встречайте новинку от Jerry Heil!

Презентуя новый трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ), Jerry Heil отметила следующее:

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Трек с названием ''Jerry Heil feat. ВЕРКА СЕРДЮЧКА всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что сделаю это во время войны! Видео "ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ'' матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу СОВРЕМЕННЫМ КОЗАКАМ: ЗЕЛЕНСКОМУ, КИМУ И АРЕСТОВИЧУ и, конечно же, НАРОДУ УКРАИНЫ. Поэтому, КТО НЕ ШЕЙРИТ – ТОЙ МОСКАЛЬ!

Текст песни (ремейк украинской народной ОЙ НА ГОРІ ТА Й ЖЕНЦІ ЖНУТЬ)

Ой на гооорі москаля ждуть

Ой на гооорі москаля ждуть

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть

ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крііііісло

Президентське

Пан Зеленський



Посередині Кім Віталій:

Стрес тримаає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій

Геніталій

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А позаду Арестович,

А позаду Арестович

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич

Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерди планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

В общем, это надо услышать!

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