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Jerry Heil вдохновилась стендапом Сердючки и посвятила трек Зеленскому, Киму и Арестовичу

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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10 апреля, 19:28
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Артистка презентует новый трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ). И это то, что надо услышать каждому!
Новый трек от Jerry Heil надо услышать каждому!
Новый трек от Jerry Heil надо услышать каждому! / Фото: instagram.com/thejerryheil

В это непростое для всей страны время рождается необычайный креатив, который является для всех и каждого порцией позитива и боевого духа. Встречайте новинку от Jerry Heil!

Презентуя новый трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ), Jerry Heil отметила следующее:

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Трек с названием ''Jerry Heil feat. ВЕРКА СЕРДЮЧКА всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что сделаю это во время войны! Видео "ГЕТЬ З УКРАЇНИ, МОСКАЛЬ НЕКРАСІВИЙ'' матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу СОВРЕМЕННЫМ КОЗАКАМ: ЗЕЛЕНСКОМУ, КИМУ И АРЕСТОВИЧУ и, конечно же, НАРОДУ УКРАИНЫ. Поэтому, КТО НЕ ШЕЙРИТ – ТОЙ МОСКАЛЬ!

Текст песни (ремейк украинской народной ОЙ НА ГОРІ ТА Й ЖЕНЦІ ЖНУТЬ)

Ой на гооорі москаля ждуть
Ой на гооорі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крііііісло
Президентське
Пан Зеленський


Посередині Кім Віталій:
Стрес тримаає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій

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А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерди планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!

В общем, это надо услышать!

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Также не пропустите непростой трек Ирины Федишин о Буче.

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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