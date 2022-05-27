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Jerry Heil выпустила трек о войне: "Якщо випаде ядерний пил – це буде останній сніг на планеті"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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27 мая, 20:43
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Украинская исполнительница представила мощную песню о войне, которую Россия развязала в Украине. Песня получила название "Мрія" – в честь разрушенного оккпуантами легендарного самолета
Jerry Heil представила песню "Мрія"
Jerry Heil представила песню "Мрія" / Фото: youtube.com

По словам Jerry Heil, песня "Мрія" была написана несколько месяцев назад. Именно тогда почти подряд произошло несколько событий – российские оккупанты ударили по городу Счастье и разбили легендарный самолет Мрія Ан-225.

Это так символично! Наше счастье было на нашей земле и мы держали величайшую в мире мечту в небе — мечту о свободе. Но у украинского народа всегда была и будет воля. Она внутри каждого из нас — и это тот духовный фундамент, на котором мы отстроим и новую мечту, и новое счастье. И образно, и буквально. Здесь же и перефразированная украинская народная поговорка "каждый будет жать, что посеял", которую можно найти в цитате из Священного Писания...Призываю каждый день вспоминать это и творить любовь! Ибо такова мы нация! – написала Яна (настоящее имя певицы).

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Текст песни Jerry Heil "Мрія":

Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик,

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І від їх сторіз тут в бункері трошки краще.

Одним за нас страшно — Іншим за себе стидно.

Вони дивляться крізь ящик — по ящику краще видно.

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Але якщо є віра, то вистачить сил

На фронті в Мелітополі й в бою в інтернеті.

Знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті…

Вони можуть розбомбити Щастя,

Вони можуть розстріляти Мрію,

Але вбити волю їм не вдасться!

Кожен буде жати, що посіяв!

Сідайте в літак, застібайте паски,

Скінчиться зона турбулентної тривоги.

Хоч звір на землі нам наставив пастки, але небеса – територія Бога!

Палають пологові… від їх порятунку врятує мама невинну дитину!

І вільне життя народиться в бункері, бо янголи волю звуть Україна!

Напомним, Kalush Orchestra выпустили клип на песню Stefania.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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