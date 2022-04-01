К кому ушла Надя Дорофеева? Алексей Дурнев намекнул на новые отношения певицы

Друзья пары продолжают намекать на то, что в разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса виноват кто-то третий. Поговариваю, что певица ушла к другому

Алексей Дурнев намекнул на новый роман Нади Дорофеевой / Фото: Instagram

Личная жизнь Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса сейчас под пристальным наблюдением поклонников. И пока пара всячески скрывает причину развода, их друзья делятся инсайдерской информацией.

На днях на то, что Дорофеева ушла к другому намекнул экс-солист "Время и Стекло" Позитив. Информацию о новом романе певицы также подтвердил телеведущий и друг пары Алексей Дурнев.

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В новом выпуске программы "Комендантский чос" телеведущий поделился, что у Нади отношения с довольно известным человеком и многие фанаты будут в шоке, когда узнают кто же это.

Там просто есть такой нюанс, что у Нади могут быть уже отношения, с человеком, которого все знают… когда все узнают, это будет такой ра***б, я сам а**ел, когда узнал, – эмоционально поделился Дурнев.

В Сети уже активно обсуждают то, что у Дорофеевой может быть роман с ресторатором и музыкантом Михаилом Кацуриным. Причиной слухов послужил недавний развод Кацурина со второй супругой, о котором они объявили почти в одно время с Дорофеевой и Дантесом.

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Напомним, что Дорофеева и Дантес рассказывали, в их отношениях были периоды, когда они оказывались на грани расставания. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал читателям историю любви Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.

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