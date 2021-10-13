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Как фаны Океана Ельзи отреагировали на первую песню Вакарчука после ухода из политики

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
13 октября, 01:32
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Над новым клипом работали группы "Океан Ельзи" и KALUSH
"Океан Ельзи" вместе с группой KALUSH презентовали новый клип/Коллаж: Сегодня
"Океан Ельзи" вместе с группой KALUSH презентовали новый клип/Коллаж: Сегодня

Популярная украинская рок-группа "Океан Ельзи", которая недавно отпраздновала свое 27-летие, вместе с группой KALUSH представила новый клип на песню "Перемога".

Видео опубликовали на странице группы "Океан Ельзи" в YouTube.

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Сюжета клипа

В центре сюжета — парень, который соединен проводами с другими людьми, которые в наушниках пытаются что-то говорить, кричать или показывать главному герою. В конце клипа парень освобождается от проводов и уходит от толпы. В видео показано, как на человека влияет общество, которое навязывает ему свои правила.

Как оценили видеоработу фанаты?

Люди очень позитивно оценили новый клип. Особенно им понравилась коллаборация "Океана Ельзи" и KALUSH.

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"Это чрезвычайно! Не хватает слов, чтобы описать свои эмоции от песни и клипа", — пишет одна из комментаторов Анна Пилипчук.

Однако нашлись люди, которым не все понравилось.

"Текст очень глубокий, но что-то здесь мало Океана", — написал комментатор Михаил Шелемба.

По состоянию на 13 октября видеоработу просмотрели более 43 тысяч человек. 5,8 тыс. людей позитивно оценили клип, а чуть больше 200 человек поставили "дизлайк".

О группах

"Океан Ельзи"украинская рок-группа, созданная 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.

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Публика и критики неоднократно признавали "Океан Ельзи" лучшей рок-группой и лучшей концертной группой постсоветских стран и Восточной Европы. Всего на территории Украины продано более миллиона дисков ОЭ.

KALUSH украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк — основатель и солист, Игорь Диденчук — мультиинструменталист и МС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

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Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

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