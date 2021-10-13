Как фаны Океана Ельзи отреагировали на первую песню Вакарчука после ухода из политики

Популярная украинская рок-группа "Океан Ельзи", которая недавно отпраздновала свое 27-летие, вместе с группой KALUSH представила новый клип на песню "Перемога".
Видео опубликовали на странице группы "Океан Ельзи" в YouTube.
Сюжета клипа
В центре сюжета — парень, который соединен проводами с другими людьми, которые в наушниках пытаются что-то говорить, кричать или показывать главному герою. В конце клипа парень освобождается от проводов и уходит от толпы. В видео показано, как на человека влияет общество, которое навязывает ему свои правила.
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Как оценили видеоработу фанаты?
Люди очень позитивно оценили новый клип. Особенно им понравилась коллаборация "Океана Ельзи" и KALUSH.
"Это чрезвычайно! Не хватает слов, чтобы описать свои эмоции от песни и клипа", — пишет одна из комментаторов Анна Пилипчук.
Однако нашлись люди, которым не все понравилось.
"Текст очень глубокий, но что-то здесь мало Океана", — написал комментатор Михаил Шелемба.
По состоянию на 13 октября видеоработу просмотрели более 43 тысяч человек. 5,8 тыс. людей позитивно оценили клип, а чуть больше 200 человек поставили "дизлайк".
О группах
"Океан Ельзи" — украинская рок-группа, созданная 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.
Публика и критики неоднократно признавали "Океан Ельзи" лучшей рок-группой и лучшей концертной группой постсоветских стран и Восточной Европы. Всего на территории Украины продано более миллиона дисков ОЭ.
KALUSH — украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк — основатель и солист, Игорь Диденчук — мультиинструменталист и МС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.
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